Update 16:40 uur: Pensioen

Ofwel: wij hebben samen met de Britten bijna alles en de rest heeft de zaken minder goed voor elkaar:

NL en UK goed voor 82% van het Europese pensioenvermogen (tweede pijler, cijfers Eiopa) pic.twitter.com/Mk2Oym0vuo — Martine Wolzak (@wolzak) 25 juni 2018

Update 16:30 uur: Besi

Besi is flink de sigaar op het Damrak:

#Besi doet 11x winst bij 9% dividendrendement, maar niemand blieft het meer: zomaar -9% vandaag. Niet alleen qua koers, maar ook qua winst en omzet is dit meest volatiele Damrak aandeel en daar wordt blijkbaar voor gevreesd #AEX pic.twitter.com/kbgncJuGJX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2018

Update 16:25 uur: Deutsche Bank

Nu we het toch over banken hebben...

Deutsche Bank stocks keep falling in tandem w/ German Bund yields. pic.twitter.com/22B1gVkOUT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 juni 2018

Update 16:25 uur: JP Morgan Chase & Co

Voor enge grafieken fans is hier de grafiek van JP Morgan Chase & Co:

JPMorgan is an ugly chart. Stock's below 200dayMA for the first time since 2016 (HT: Matt Maley) pic.twitter.com/hdHhdFZ9Mp — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 25 juni 2018

Update 16:15 uur: American Express

Eén van de weinige aandelen op Wall Street die niet onderuit gaat:

BREAKING: $AXP spikes higher as Supreme Court says American Express' merchant agreements don't violate anti-trust law https://t.co/kfAUEBMpyb pic.twitter.com/q1dmN4KxmO — CNBC Now (@CNBCnow) 25 juni 2018

Update 16:10 uur: New Home Sales

Het cijfer over de Amerikaanse verkopen van nieuwe woningen zijn uit:

U.S. new home sales rose 6.7% in May https://t.co/EwstPypPsk — Real Time Economics (@WSJecon) 25 juni 2018

Update 16:05 uur: Vandaag is rood

Arend Jan noemde gisteren in zijn vooruitblik deze week de H1-blessuretijd. Hij wordt bedankt.

Oeps, het is me het beursdagje wel... #AEX pic.twitter.com/xCDNI0SY2a — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 juni 2018

Update 15:30 uur: Legende

Er zijn er vast meer die er eentje willen :-)

Two of these to sign and personalise if required. Let me know if you're interested, they are copies pic.twitter.com/9g6lPTYGcg — Nick Leeson (@TheNickLeeson) 25 juni 2018

Update 15:30 uur: Valeritas

Beursgang op de New York Stock Exchange:

Congrats to Spirit MTA REIT on becoming a new, publicly listed company on the NYSE (NYSE: $SMTA) https://t.co/TsLoe6CbtC — NYSE (@NYSE) 25 juni 2018

Update 15:00 uur: Valeritas

Intussen is er in de VS weer een biotechaandeel:

$VLRS (+35.9% pre) Valeritas shares rocket after study shows benefits of V-Go in type 2 diabetes patientshttps://t.co/BVoHy6Hk8x — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 25 juni 2018

Update 14:50 uur: Telenet

We wachten in spanning af Tom, dus vertel het ons:

Inkoopprogramma bij Telenet levert 6,3% koerswinst op. Aandeel +11% op drie dagen: wat een herstel. Maar wat er eigenlijk aangekondigd?



Video: https://t.co/kOxDxNUzTL

PDF: https://t.co/gSt9j72L5O pic.twitter.com/BMlEJdn1wX — Tom Simonts (@TSimonts) 25 juni 2018

Update 14:50 uur: Campbell Soup

Kraft Heinz zou interesse hebben in Campbell Soup:

Update 14:20 uur: FAANG

Ben benieuwd waar de S&P 500 zonder de FAANG had gestaan of juist, wat als die ook gaan dalen:

Update 13:30 uur: EU vs VS

Harley Davidson verplaatst de productie juist naar Europa om zo importtarieven te ontwijken:

LATEST: Harley-Davidson to shift some production of motorcycles out of U.S. after EU tariffs https://t.co/tsHqDeIgZ4 pic.twitter.com/IDFlHtZjLN — Bloomberg (@business) 25 juni 2018

Update 13:30 uur: China

Opvallende beweging van de Chinese munt:

Vorige keer dat de Chinese yuan zo'n beweging maakte tegenover de dollar was augustus 2015. Weet u nog? pic.twitter.com/Ezp5YqQJZ3 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 juni 2018

Update 12:10 uur: Singapore

Beurs van Singapore in correctiemodus:

Global trade fears send Singapore's benchmark index into a correction https://t.co/Xenk34SM31 pic.twitter.com/RzNrFwuSew — Bloomberg (@business) 25 juni 2018

Update 11:50 uur: IBM en Nvidia

Samenwerking IBM en Nvidia om de snelste supercomputer te bouwen:

IBM partnered with Nvidia to create the world’s fastest supercomputer, called Summit. IBM says it is one of their "greatest achievements." via @cnbctech https://t.co/Ua9LFrgD77 pic.twitter.com/dyGIPCi6Zy — CNBC (@CNBC) 25 juni 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/rxo44Gbrvn — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 juni 2018

En zo staan de futures erbij:

DOW FUTURES DOWN ABOUT 0.7 PCT, S&P FUTURES DOWN 0.6 PCT, NASDAQ FUTURES DOWN ABOUT 0.9 PCT — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 25 juni 2018

Update 11:20 uur: Frankrijk

Interessant voor beleggers in Altice:

Franse telecomwaakhond over mogelijke consolidatie in de sector: pic.twitter.com/1YEjnymNmu — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 juni 2018

Update 11:20 uur: Adyen

Er is in ieder geval genoeg te beleven in het aandeel Adyen:

#adyen zet nieuwe high neer van €504,30. Hoger dus nog dan de 'pop' op de eerste handelsdag (13 juni) — durk veenstra (@durkveenstra) 25 juni 2018

Update 11:00 uur: China

Officieel in een bearmarket:

CHINA: stocks in Shanghai drop another -1.1% overnight officially moving into #crash territory, down -20% since JAN pic.twitter.com/oa4nJIK1pD — Keith McCullough (@KeithMcCullough) 25 juni 2018

Update 10:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend doorrr...

De handel is weer geopened, dit keer met Team AkzoNobel, zij voltooide onlangs de Volvo Ocean Race met een finish in Den Haag. Martine Grael, van Team AkzoNobel, laat er geen gras over groeien en slaat met sportieve slag op de gong #VolvOceanRace https://t.co/qAVMVpXkVt pic.twitter.com/Guk2Fxz0h5 — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 25 juni 2018

Update 10:00 uur: Ifo

De Duitse Ifo Geschäftsklima is uit en valt toch wat tegen:

Ifo Business Climate drops to 101.8 in June from 102.3 in May as expected. BUT Current assessment has worsened significantly more than expected. Plunged to 105.1 vs 105.6 expected. Expectations a tad bether than expected. pic.twitter.com/AYLx5KOTcR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 juni 2018

To put things into perspective. Germany's Ifo business climate at 101.8 still at elevated levels. Points to GDP YoY growth of 2%. pic.twitter.com/7eQ5RYOgx3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 25 juni 2018

Update 10:00 uur: Traden

Goed verhaal over traden:

How to Recover From Trading Failures https://t.co/RQ5FgbI8ha Guest Post by @akfallible — Steve Burns (@SJosephBurns) 25 juni 2018

Update 09:50 uur: Heijmans

Het is ze gelukt:

Update 09:20 uur: Bitcoin

Het was weer een gezellig weekend zo te zien:

Bitcoin falls below $6,000 for the first time since February https://t.co/cX2Badzvwh pic.twitter.com/QQMddYwqbK — Bloomberg Crypto (@crypto) 25 juni 2018

Update 08:45 uur: Telenet

Intussen in België:

Telenet sust beleggers met aandeleninkoop van 300 miljoen euro https://t.co/qtocdw2a3W — De Tijd (@tijd) 25 juni 2018

Update 08:45 uur: Meituan

Chinees techbedrijf wil een IPO doen en Bloomberg keek er eventjes naar:

Ahead of mega IPO, Meituan reveals a $2.9 billion loss but also sizzling sales growth https://t.co/OlpdcNOcOw pic.twitter.com/XvCQCbHSdz — Bloomberg Technology (@technology) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: OCI

OCI start met de productie in haar nieuwe fabriek:

OCI begint met productie in nieuwe fabriek VS https://t.co/ov5J8AZZFJ #IEX — IEX.nl (@IEXnl) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: Agenda

Tom met een blik op de agenda voor vandaag en veel is het niet...

Omdat #Carnival het enige bedrijf is met kwartaalcijfers, ligt de focus vandaag nogal zwaar op macronieuws. Alle ogen zijn gericht op de IFO-cijfers in Duitsland en de hoop op een lapsus in de speech van ECB-gouverneur Nowotny (da"s namelijk altijd leuk) pic.twitter.com/yy0GoIZRW7 — Tom Simonts (@TSimonts) 25 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Brunel: naar €16 van €14,50 - Kepler Cheuvreux

Binck: naar hold van reduce en naar €4,60 van €4,30 - Kepler Cheuvreux

Royal Dutch Shell: naar €35 van €33,50 (buy) - Independent Research