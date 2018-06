Liveblog: Dividenddebat en meer

Update 15:20 uur: Aegon

Behoorlijke koersstijging van Aegon ineens vanmiddag:

#Aegon stijgt ineens tijdens een webinar voor analisten. Het bedrijf wil €2,1 miljard aan aandeelhouders uitkeren: pic.twitter.com/E2IZgZCdYK — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 juni 2018

Het is waarschijnlijk de tweede quote die voor de koersstijging zorgt:

The #Aegon webinar for analysts is now underway. “We are becoming a more efficient and financially predictable company” says CFO Matt Rider “[with a] strong capital position, improved controls environment and higher, more diversified remittances”. https://t.co/bgbTOPmomH pic.twitter.com/5RXLm8CfM7 — Aegon (@Aegon) 19 juni 2018

Prior to taking questions at the #Aegon analyst and investor webinar, CFO Matt Rider reconfirmed the company’s commitment to returning €2.1 billion to shareholders. https://t.co/bgbTOPmomH — Aegon (@Aegon) 19 juni 2018

Update 15:20 uur: OCI

Update 15:10 uur: Dividenddebat

Leest u anders mijn stukje van gisteren over Tesla nog even. Corné twitter de short interest:

Speciaal voor @hellahueck . De short interest in Tesla. Nu 39 mio aandelen short gelijk 31% van vrij uitstaande aandelen. Short in Tesla, klinkt als een goed idee, maar je hebt er wel heel veel geld mee verloren. pic.twitter.com/lPT5EeXxnY — Corne van Zeijl (@beursanalist) 19 juni 2018

Update 15:10 uur: Dividenddebat

Koersen halen hun schouders op:

Rutte haalt woede oppositie op de hals door vragen dividendtaks niet te beantwoorden: https://t.co/pd5HLnZ1Af — NU.nl (@NUnl) 19 juni 2018

Update 15:00 uur: Marriot

De nieuwe butler in de hotels van Marriot:

Amazon's Alexa will now butler at Marriott hotels https://t.co/rwWRJ9D4T6 — Reuters Top News (@Reuters) 19 juni 2018

Update 14:50 uur: Heijmans

Dat u weet dat u als aandeelhouder bij Heijmans minder belangrijk bent dan deze stakeholder :-)

Update 14:50 uur: NeuroMetrix

Lijkt mij dat dit de yank van de dag is:

$NURO (+44.4% pre) NeuroMetrix Receives $3.8M Milestone Payment Under Pact with GSK Consumer Healthcare - SIhttps://t.co/QieNYoifqI — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 19 juni 2018

Update 14:35 uur: Dividenddebat

Dus toch! Minister-President Mark Rutte komt toch naar de Tweede Kamer voor het debat over de dividendbelasting. Via deze link kunt u live meekijken.

MP onder dreiging van stemming naar Tweede Kamer gesommeerd over dividendtaks. Pechtold paniekerig op zoek naar zijn stas van Financiën (D66). Gaat lekker zo. Cadeau voor oppositie. pic.twitter.com/n51RL0dxpc — Wouter de Winther (@wouterdewinther) 19 juni 2018

Minpres in vragenuurtje Tweede Kamer over dividendbelasting #Shell https://t.co/ecQqUomnX7 Op het Damrak kijken we mee en we zien nog niks pic.twitter.com/nC95q7iV0k — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Update 14:15 uur: OPEC

Ook binnen de OPEC bestaat er discussie voor welke richting:

LATEST FROM VIENNA: Four days before the #OPEC meeting, the disagreement continues. #OOTT https://t.co/BOUFkcc8Qd — Javier Blas (@JavierBlas2) 19 juni 2018

Update 13:45 uur: AEX

Over beurstrivia gesproken...

Toevallig zet ik de #AEX in dollars en ik zie nu pas dat de index begin dit jaar oude top 703,18 uit 2000 nét heeft uitgenomen :-) pic.twitter.com/e8KE5dC2ew — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Update 12:15 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take a look at today's front page of The Wall Street Journal pic.twitter.com/dvqWCXT9R1 — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 juni 2018

Update 12:15 uur: KKR

KKR wil in de Europese telecommarkt stappen:

KKR's proposed auction comes amid a flurry of deal activity in Europe’s communications and broadcasting sector https://t.co/YR6GQi5jbr — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 juni 2018

Update 11:15 uur: Nederland

Leuk kaartje ook

"In Silicon Valley someone mentioned that @Adyen is restoring pride in startups, since they are making an actual profit before issuing their IPO" @constantijn14 talking about the quality of Dutch Tech and of the Startup ecosystem of the Netherlands @BNRzaken. #Dutchtech pic.twitter.com/k1FTPudpR7 — StartupDelta (@StartupDelta) 19 juni 2018

Update 11:05 uur: Trade War

De handelsoorlog is terug van weggeweest en Bloomberg vat het aardig samen:

Stocks drop, Treasuries rally and gold climbs, with investors spooked by the prospect of a trade war https://t.co/eFe6He1NlJ pic.twitter.com/116D3HatEQ — Bloomberg (@business) 19 juni 2018

Update 10:55 uur: Netflix

Dat is een flinke koersdoelverhoging:

Piper Jaffray raises Netflix PT to $420 from $367 — Sam Ro (@bySamRo) 19 juni 2018

Update 10:25 uur: ECB

Check, hier de hele euro historie pic.twitter.com/KVb3XJ9HQI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Update 09:45 uur: ECB

Voor de liefhebbers:

Follow the live coverage of the #ECBForum here on Twitter from 10:00 CET. ECB President Mario Draghi opens today’s proceedings. pic.twitter.com/Yyxcv1MKzl — European Central Bank (@ecb) 19 juni 2018

Update 09:45 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd geopend doorrr...

ING luidt de gong op de Amsterdamse beurs. Met de gongslag wordt de beurs geopend maar ook de ING internationale conferentie van Control Officers. https://t.co/sK63ikYpAl pic.twitter.com/1afT7GqPrT — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 19 juni 2018

Update 09:30 uur: Olie

Ofwel de productieverhoging komt al op gang?

Lukoil CEO Says OPEC+ Oil Output Caps Must be Eased by 50%: IFX



BBG #OOTT — Giovanni Staunovo?? (@staunovo) 19 juni 2018

Update 09:20 uur: China

Gaat niet zo best daar...

Chinese stocks getting mullered pic.twitter.com/0wWWQkEoZG — Mike Bird (@Birdyword) 19 juni 2018

Update 09:20 uur: China

Na de daling van de Chinese beurs, zakken wij in Europa net zo goed en staan de Amerikaanse futures ook lager:

Heavy losses across European markets after the open:



German: -1.6%

France: -1.3%

UK: -1%



US S&P 500 futures: -1.4%



This comes after a steep slide in China. https://t.co/zT5WqWb4H0 @fastFT pic.twitter.com/iiljdMB8FD — Adam Samson (@adamsamson) 19 juni 2018

Update 09:15 uur: VK

Even een winstwaarschuwing van deze Britse retailer:

LATEST: British retailer Debenhams falls as much as 20% after cutting earnings forecast https://t.co/bmpBil65kK pic.twitter.com/Q1UMYeIa9R — Bloomberg (@business) 19 juni 2018

Update 09:10 uur: AEX

De koersen pruttelen weer op Beursplein 5, maar letterlijk alle AEX-fondsen staan in het rood:

Risk-off op Damrak, defensieve waarden blijven beter liggen dan cyclische en ADHD-aandelen. Onze 10 jr rente daalt ook 5 bp's naar 0,51% #AEX pic.twitter.com/lJ1mRXvPdp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 juni 2018

Update 08:45 uur: Grondstoffen

Grondstoffen ook hard omlaag deze ochtend:

Downward price pressure on most #commodities, except for #gold. Pressure mounted on base #metals due to possible escalation of a trade war between the #US and #China, the series of disappointing macro figures from China last week and the stronger #dollar. pic.twitter.com/jgzGoY6G3L — Casper Burgering (@CasperBurgering) 19 juni 2018

Update 08:35 uur: Olie

Dit kan nog wel eens een dingetje worden:

Overshadowed by Trump's tweets, US lawmakers are pushing ahead with a cartel-busting N-OPEC bill



(and this time the White House may support it, based on what Trump wrote on his book 'Time to Get Tough' -- screenshot below).



Full story: https://t.co/4dT8vYuWl3 #OOTT #OPEC pic.twitter.com/44jyBaETcF — Javier Blas (@JavierBlas2) 19 juni 2018

Update 08:15 uur: Roche

Roche doet een overname:

Roche to pay $2.4 billion to buy rest of Foundation Medicine https://t.co/Qn7Yidavlx — Reuters Business (@ReutersBiz) 19 juni 2018

Update 08:00 uur: Esperite

Esperite regel een nieuwe financiering:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: