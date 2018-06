Tesla en Elon Musk uit de bocht?

De ceo van Tesla, Elon Musk, vertoont de laatste tijd vreemde trekjes. Eerder ging hij al tekeer tegen "de media" en "journalisten" of eigenlijk iedereen die kritiek had op zijn bedrijf. Nu valt hij ook shorters aan op Twitter.

Nu zou ik het laten gaan als het slechts een incidentje was of een eenmalige vreemde actie ging, maar de optelsom van deze incidenten bij elkaar maakt dat ik hier een toch wel een case voor de shorters zie.

Zeker nu de koers in twee maanden met 45% is gestegen op enkel en alleen speculatie, shorters die margin calls hebben gekregen en beloftes van de ceo.

De koers van #Tesla is in twee maanden met maarliefst 45% opgelopen pic.twitter.com/MOIUo9xM3l — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 18 juni 2018

Tekeer tegen shorters op Twitter

Als eerste dit: als ceo's de discussie aangaan met shorters over de koers van hun eigen aandeel, via Twitter... Niet echt iets wat je van een ceo van een beursbedrijf verwacht. Normaliter zijn die met van alles bezig. In Tesla's geval zou auto's produceren een goede zijn...

How big is your short position? Just curious. — Elon Musk (@elonmusk) 17 juni 2018

Then you’ll be fine — Elon Musk (@elonmusk) 17 juni 2018

I don’t want to see anyone lose their money. Or I will at least provide fair warning before it happens, as I have done in the past. — Elon Musk (@elonmusk) 17 juni 2018

Of deze:

They have about three weeks before their short position explodes — Elon Musk (@elonmusk) 17 juni 2018

Dan was er nog die beruchte conference call na de Q1-cijfers waarin hij een vraag van een analist compleet negeerde en zelfs wegwuifde met een opmerking over "boring question". Meteen werd dit gelinkt aan de oud-ceo van Enron die in een conference call een analist met een lastige vraag een asshole noemde.



Vragen over de productielijn en foto

Afgelopen zaterdag twitterde Elon heel trots over de nieuwe productielijn:

Amazing work by Tesla team. Built entire new general assembly line in 3 weeks w minimal resources. Love u guys so much! Pic of 1st Model 3 dual motor performance coming off the line … pic.twitter.com/Xr55P3fmGd — Elon Musk (@elonmusk) 16 juni 2018

Echter zijn er meedere kritische kanttekeningen te plaatsen bij de foto. Eerst maar even over de productielijn zelf:

So, Elon sent out a memo, saying that a new general assembly line will help them achieve 5k model 3s/week by the end of the month. It will not be ready by then. Take a look for yourself. Be sure to zoom in. You can see the very beginnings of an assembly line on the right. $TSLA pic.twitter.com/Cme0vsjqj5 — skabooshka (@skabooshka) 16 juni 2018

This photo was taken today, June 16. — skabooshka (@skabooshka) 17 juni 2018

Er rijzen al vragen of de foto die door Musk is getwitterd niet een ordinaire fotoshop is. Er zijn in ieder geval genoeg bedenkingen om en rond de foto vanuit de productielijn. Ten eerste de hoogte van de auto:

Um, is this the monster truck suspension? $TSLA pic.twitter.com/1GomQRGqnR — Main Line Dad (@MLDDad_) 16 juni 2018

jesus, this car does not even have a battery. Look how high the suspension is pushing the car. Please stop, Elon. This is sad. $TSLA pic.twitter.com/9ep1ov0Nue — BossHogg (@BossHoggHazzard) 16 juni 2018

Ten tweede:

This is an auto lift. But its not even assembled yet. Where are the forks? Sad. $TSLA pic.twitter.com/Ztf1MPjohL — BossHogg (@BossHoggHazzard) 16 juni 2018

Tegenvallers

Nu komen er dagelijks wel filmpjes of foto's voorbij van Tesla's die rechtdoor rijden met autopilot aan of met andere gekke issues. Deze vloog bijvoorbeeld spontaan in de fik:

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo — Mary McCormack (@marycmccormack) 16 juni 2018

In Duitsland wordt Tesla door diverse fabrikanten van de Autobahn gedrukt:

$TSLA Germany Sales in May are in freefall compared to last year. Both tables attached. pic.twitter.com/fXjAgHCYD7 — Dopey (@Dope007) 18 juni 2018

https://t.co/hLyerYV80z He collates the data from official sources in each country — Dopey (@Dope007) 18 juni 2018

Timing van aankoop

Daarnaast kocht Elon Musk voor $25 miljoen aandelen in volgens documenten van de SEC. De geruchten gaan dat hij dit deed door in de pre-market het hele boek op te kopen... vlak voor deze mededeling eruit ging.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12 juni 2018

De SEC

Als dit nog niet alles is, dan is er nog het nieuws over een lopend onderzoek van de SEC naar Tesla. Tesla zelf wil niet bekend maken wat er precies wordt onderzocht en de SEC maakt dat pas bekend als het onderzoek is afgerond. Mogelijke zaken die door de SEC onder de loep worden genomen zijn:

Het koopadvies van Goldman Sachs, twee dagen voor er een emissie van $2 miljard werd gedaan die door Goldman Sachs werd onderschreven.

Het aannemen van aanbetalingen van $1000 per bestelde Model 3 om daarmee de productie te financieren.

Overname SolarCity door Tesla en de belangen van Musk zelf en zijn familieleden.

De handel en wandel van Elon Musk zelf in het aandeel Tesla.

Nog een interessant draadje over die overname van Solarcity door Tesla:

1/ With the recent release of the judge’s ruling allowing the shareholder lawsuit against $TSLA on the SolarCity deal to proceed, we are now able to piece together the history of this deal in a way that was not possible before. https://t.co/pdOw5KUQo7 — TeslaCharts (@TeslaCharts) 15 juni 2018

In ieder geval is het zo dat Tesla tot dit onderzoek is afgerond geen nieuw eigen kapitaal mag ophalen, lees een emissie mag doen. Is dit de reden waarom Tesla zo snel richting cashflow positief moet worden gebracht? Hamert Musk er daarom zo op dat Tesla vanaf Q3 dit jaar winst gaat maken?

Volgens dit vernietigende WSJ-artikel moet Tesla voor het eind van het jaar met de pet rond. Maar wat als dat niet eens mogelijk is... Doordat de SEC nog steeds bezig is met haar onderzoek?

Deze vragen zullen met de tijd beantwoord worden. Nu kunt u echter nog $355 per aandeel krijgen. Of dat aan het einde van dit jaar nog steeds zo is?