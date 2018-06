De stevige rally op Wall Street gisteravond zette de meeste daghandelaren weer op het verkeerde been. Gistermiddag daalden de Europese indices nog, de AEX kwam onder de 560, maar financials, Boeing en niet te vergeten Tesla trokken de koersen uit het slop.



Tesla ging als een raket en sloot bijna 10% hoger de dag na de aandeelhoudersvergadering, waarop topman Elon Musk zei dat het productiedoel van 5000 wagens per week 'zeer waarschijnlijk' gehaald zou worden.

Boeing, het zwaarste Dow-fonds, pluste 3,2% op $371, een nieuwe all time high. De financials deden het ook uitstekend met 1,8% winst voor de sector ETF.

Azië: nieuw record Taiwan

In Azië trokken de koersen zich op aan het hernieuwde positieve sentiment van Wall Street. De Japanse beurs sloot bijna een procent hoger en ook elders in het Verre Oosten liepen koersen op. Taiwan zet een nieuw 27-jarig record neer.

Stock mkts in Asia hit 2.5mth high after risk-on day on Wall St on confidence econ expansion remains intact & continuing momentum in US tech. Taiwan nears 27y high. Treasuries held losses, w/10y ylds just under 3%. Oil recovers on Venezuela supply trouble. Euro up on hawkish ECB. pic.twitter.com/ylVJI7zFKk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7 juni 2018

Lucas Bols: glas halfvol

Drinkebroer Lucas Bols serveerde vanochtend de jaarcijfers. Het glas lijkt mij vooralsnog halfvol: de Passoa-deal werkt goed uit. Wel is er een grote nettoschuld (net debt/ebitda: 4,3) in verband met de verkochte putoptie inzake het Passoa-belang.

Straks op IEX Premium meer hierover.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Consumentenprijzen flink omhoog.

Tesla en Boeing in trek op Wall Street.

S&P positiever over Westfield.

Analistenadvies:

Van Lanschot Kempen: Buy, koersdoel omhoog van €29 naar €31 - ING

Shortsellregister:

De AFM meldt deze shorts. Unibail-Rodamco duikt op nu de overname met Westfield rond is.



Agenda

Lucas Bols dus met de jaarcijfers:

08:00 Lucas Bols jaarcijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders apr

11:00 EU BBP Q10,6% QoQ

14:30 VS jobless claims

En dan nog even dit...

Wat moeten de traditionele tv-zenders in Europa doen nu Netflix, HBO en Amazon vol op het gas gaan op het oude continent? Met RTL's Bert Habets:

European TV networks are scrambling to fight off Netflix and HBO https://t.co/yegRCFTnkA pic.twitter.com/CPQ55MTQ8o — Bloomberg (@business) 7 juni 2018

Buffett en Dimon willen onder het juk van Wall Street-analisten uit. Het managen van de verwachtingen van analisten om zodoende grote koersuitslagen te voorkomen op na cijferrapportages is geen goede zaak, aldus de heren.

In Nederland zijn er al best een aantal bedrijven die de kwartaalrapportages overslaan, zoals Aalberts en ASR. Andere bedrijven geven slechts een trading update, zonder cijfers.

NEW: Warren Buffett and Jamie Dimon join forces to convince CEOs to end quarterly profit forecasts https://t.co/6tleaGl3n2 — CNBC Now (@CNBCnow) 7 juni 2018

Grappige reactie van Zerohedge. Zoals zo vaak zegt een reactie meer over de reageerder dan over hetgeen waarop gereageerd wordt.

BUFFETT, DIMON URGE COMPANIES TO END EARNINGS GUIDANCE: WSJ



Gee, why now? — zerohedge (@zerohedge) 7 juni 2018

VanEck is een Amerikaanse ETF-uitgever dat in januari het Nederlandse Think ETF overnam van Binck (60%) en FlowTraders (24%). Dit is de derde poging om een bitcoin ETF op te zetten.

De index wordt samengesteld door SolidX en één unit zou $200.000 moeten kosten, wellicht om zo de retailbeleggers buiten de deur te houden.

Money management firm VanEck is trying again for a bitcoin exchange-traded fund. #CNBCCrypto via @cnbctech https://t.co/jpDpHJX4Po — CNBC (@CNBC) 6 juni 2018

Volgende week volgt de ruling in de VS over de overname van Time Warner door AT&T. Een blokkade heeft ook implicaties voor andere grote overnames zoals die Fox door Disney.

Veel succes vandaag. Klik op het plaatje voor onze real-time koersdata.