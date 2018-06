S&P positiever over Westfield

Gepubliceerd op | Views: 343

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft de rating van het Australische retailvastgoedfonds Westfield flink verhoogd. De firma krikte het oordeel BBB+ in een keer op naar A en sloeg daarbij A- over. De outlook van Westfield is stabiel.

De forse stap is het gevolg van de overname van Westfield door Unibail-Rodamco. S&P verwacht dat het Frans-Nederlandse vastgoedfonds Westfield succesvol kan integreren en daarbij op middellange termijn tenminste 3 miljard euro aan bezittingen afstoot.