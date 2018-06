Jongens, Als Mabel privé minder dan 5% heeft is het box III, meer dan 5% is box II.

Maar als Friso bv de aandelen heeft en Mabel heeft meer dan 5% (met de kinderen?) in Friso bv is het box II.



Dan kan ook weer meer dan 5% in Adyen betekenen deelnemingsvrijstelling en ontvangt Friso bv belastingvrij de opbrengst, minder dan 5% betekent belaste winst voor Friso bv.



Er zijn echter nog vele andere constructies denkbaar, je weet het niet!