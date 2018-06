Vrouwen en jongeren meest succesvol Overig

Wordt 2017 het jaar van de jongeren en vrouwen in de Turbocompetitie? Zij weten nu al enkele maanden hun voorsprong vast te houden, nadat vorig jaar vooral de ouderen en mannen aan kop gingen. Sterker nog, vrouwen hebben hun voorsprong vergroot. Waar het vorige maand nog +0,14% stond voor de vrouwen en -0,42% voor de mannen, is het nu +0,51% voor de vrouwen. De mannen zijn per saldo niet verbeterd, maar ook niet verslechterd. Jongeren aan kop Ook deze maand hebben de beleggers van 20 tot 25 jaar een flinke voorsprong met 5,39%. Ze doen het daarbij zo’n 0,3% beter dan vorige maand. De top drie wordt afgemaakt door de leeftijdscategorie 35 - 40 jaar (+2,18%) en 75 - 80 jaar (+0,26%). Wellicht weten de jonkies beter te profiteren van alle koersstijgingen in de techsector. Andere grote plussen zijn te zien in de provincie Zeeland en Kia-bestuurders. Beleggers uit Zeeland haalden deze maand maar liefst een rendement van 5,49%. Goed gedaan! Ook de Kia-bestuurders blijven het goed doen met 4,5%. Zou dit toch in verband staan met de jongeren en de vrouwen? Qua politieke partijen doen stemmers op de CDA het momenteel het best met 2,30%. Ze worden echter op de hielden gezeten door PvdA stemmers, die 2,03% in de plus staan. Maandwinnaar mei De beste deelnemer van afgelopen maand was Helena Maria. Deze belegger wist in mei het meeste rendement te behalen en wint daarmee de maandprijs: een iPad. Gefeliciteerd met deze prestatie! Wilt u ook maandelijks kans maken op een iPad? Dat kan als u meedoet met de Turbocompetitie.

