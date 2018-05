Liveblog: Adyen en OCI

Update 16:20 uur: Banken

De grootste banken ter wereld in 2007 en 2017:

Then & now.

Worlds largest banks in 2007 v 2017. Via @SPGlobal pic.twitter.com/Z4aQhgeDHQ — Peter Morgan (@psimpsonmorgan) 24 mei 2018

Update 16:20 uur: Trump

De brief van Trump aan Kim Jong-Un:

Trumps brief aan Kim Jong-Un pic.twitter.com/AdPQeosrLV — Jan Postma (@_janpostma_) 24 mei 2018

Update 16:20 uur: Crypto

Wie zijn de under- en outperformers:

Top 20 Cryptocurrencies...

Market Cap, Dec 31, 2017: $512 billion

Market Cap, Today: $281 billion

$ Change: -$231 billion

% Change: -45% pic.twitter.com/RucbjGxRGW — Charlie Bilello (@charliebilello) 24 mei 2018

Update 16:20 uur: Citron

De lemons van Citron Research hebben weer een aandeel in het vizier:

Citron reports on $INGN tgt price $95. Our most compelling idea in med-tech in years. $INGN most expensive name in med-tech / medical supplies with no pipeline, R&D in a highly competitive market. Amazing when Wall St. doesn't look under hood. — Citron Research (@CitronResearch) 24 mei 2018

Update 16:20 uur: ASML, ASMI en Besi

Nog even over de semiconductors op het Damrak:

Update 16:10 uur: Heijmans

Heijmans gaat hard omhoog:

Het duurde bijna een jaar, maar #Heijmans is uit de tradingrange gebroken en speert er vandoor (+4,5%) pic.twitter.com/jPxwS8pqTh — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 mei 2018

Update 15:50 uur: Noord Korea

U begrijpt dat de winsten van bedrijven meteen omlaag kelderen, dus moeten de aandelen ook maar in de aanbieding:

Update 15:30 uur: Defensie

aandelen uit de defensiesector zijn nog nooit zo duur geweest:

Via Bernstein, shares of defense stocks have almost never been more expensive, relative to the rest of the market, over the last 50 years pic.twitter.com/vPmISdlOCo — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 24 mei 2018

Update 15:20 uur: Uber

Hele harde uitspraak van deze ceo...

Update 15:00 uur: OCI AVA

Roland Visser is aanwezig bij de AVA van OCI en doet verslag vanaf daar:

Update 14:00 uur: Best Buy

Best Buy is beter dan verwacht:

Best Buy sales smash expectations https://t.co/b50hZmDIX2 pic.twitter.com/aTEVVcoSaY — Yahoo Finance (@YahooFinance) 24 mei 2018

Update 12:00 uur: Ballast Nedam

Niet meer beursgenoteerd, al ben ik wel benieuwd hoeveel er nog van de koers had kunnen gaan...

Ballast Nedam verloor 50 miljoen in Harlingen https://t.co/eGkJ4ST36x — Radboud Mensonides (@RadboudMenso) 24 mei 2018

Update 11:50 uur: ECB

Publicatie van de ECB:

The ECB has just published the May edition of its Financial Stability Review (in a revamped format): https://t.co/IsfUNzG8rN — Sam Langfield (@samlangfield) 24 mei 2018

Update 11:40 uur: ThyssenKrupp

Bevestigt de eerdere berichten:

Activist investor Elliott confirms stake in ThyssenKrupp https://t.co/ASVWyEokID — fastFT (@fastFT) 24 mei 2018

Update 11:40 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/MgUMnMdbUr — The Wall Street Journal (@WSJ) 24 mei 2018

Update 10:40 uur: Crypto

Begint wel echt op de goud- en valutamarkt te lijken op deze manier :-)

The U.S. Justice Department has opened a criminal probe into whether traders are manipulating the price of #Bitcoin and other digital currencies, sources say https://t.co/kincIVNOvD /via @tictoc — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) 24 mei 2018

Update 09:40 uur: KPN bij BNR

De CFO van KPN zit zometeen in de uitzending van BNR:

Door overnames wordt KPN van een telecom- steeds meer een ICT-bedrijf. Over de strategie van KPN spreken we om 10u @BNRZaken: @JCdeJager, CFO @KPN. — Annette van Soest (@annettevansoest) 24 mei 2018

Update 09:40 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

De winnaars van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland openen samen met @MKBNoordHolland en de stuurgroep leden van de @OVNH de Amsterdamse beurs van Euronext. @KeyKeg Directeur Jan Veenendaal luidt de gong. https://t.co/TMLLUjASu2 pic.twitter.com/j6ttpebCBJ — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 24 mei 2018

Update 08:50 uur: Duitsland

Daar zullen ze niet zo blij mee zijn.

Germany's exports fall by the most in 5 years, holding back the country's economic growth https://t.co/Pssj0Kl4SC pic.twitter.com/WQhI6EYrCK — Bloomberg (@business) 24 mei 2018

Update 08:50 uur: Lira

Nieuwe dag, nieuwe kansen...

Turkey's lira is falling against the dollar again this morning https://t.co/h1mI8Gpg0Z pic.twitter.com/hUbbamOVJY — Bloomberg Markets (@markets) 24 mei 2018

Update 08:30 uur: Adyen

Iedereen casht, iedereen blij:

Betaaldienst #Adyen gaat snel naar de beurs, is miljarden waard en van manager tot koffiedame: iedereen casht bij de beursgang https://t.co/nCw4MJEyh3 @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 24 mei 2018

Update 08:00 uur: Aegon

Scheelt toch zo'n 12 miljoen euro ieder jaar voor de verzekeraar:

Aegon oefent recht uit om perpetuals ter waarde van €200 miljoen in te trekken.

Jammer als je ze hebt, want ze geven toch mooi 6% rente: pic.twitter.com/Oos08FmQ8h — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 mei 2018

Update 08:00 uur: Adyen

Adyen komt naar de beurs van Amsterdam:

#Adyen komt naar de Amsterdamse beurs en wil 15% van de aandelen verkopen tijdens de IPO. pic.twitter.com/8DZXsCiQfm — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 24 mei 2018

Update 08:00 uur: Duitsland

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is lager dan verwacht:

German GfK Consumer Confidence Jun: 10.7 (exp 10.8; prev 10.8) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 24 mei 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag: