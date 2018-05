De Europese aandelenbeurzen blijven goed presteren. Hoewel de overtuiging bij de AEX-index de afgelopen weken wat ontbreekt, zien we zeker bij de Duitse beurs mooie technische signalen.

AEX-index

Het koersverloop van de Nederlandse beurs is na de sterke stijging van april, tegen het einde van de maand wat meer gaan indikken. Forse oplevingen worden gevold door flink correcties, maar per saldo is de trend nog wel opwaarts gericht.

De hogere koersbodem rond 548 punten heeft standgehouden en de nieuwe hogere koerspiek heeft de trend nogmaals bevestigd.

De AEX-index kan langzaam verder omhoog richting 572,81 punten, de top van januari.

Moneyflow AEX

Een grote steunpilaar onder het herstel is de instroom van nieuw kapitaal. Voor de AEX-index volgen we de moneyflow indicator, die aangeeft of er vers kapitaal de markt instroomt of dat er kapitaal aan de beurs wordt onttrokken.

De moneyflow indicator van de AEX-index presteert de afgelopen maanden erg sterk. Vanaf het dieptepunt in februari is de indicator hard opgelopen. Dat duidt op de instoom van vers kapitaal.

De indicator heeft nu zelfs een hogere koerstop weten te vormen boven de toppen van het afgelopen half jaar. Hiermee wordt de positieve technische conditie van de beurs bevestigd.

DAX index

De Duitse beurs is de afgelopen weken wat achter gebleven in het herstel. Waar veel Europese beurzen de weg omhoog al hadden gevonden en een groot deel van de daling van februari hadden goedgemaakt, bleef de DAX-index binnen de neutrale bandbreedte bewegen.

Met de doorbraak door de weerstand van de top van eind februari is het technische beeld ook voor de DAX-index verder opgeklaard en is er ruimte vrijgekomen voor een groter herstel.

De hogere koersbodem die is gevormd duidt op aantrekkende vraag. Het volgende koersdoel wacht nu rond 13.596,89 punten.