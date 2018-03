Beren komen ole ole. Nog maar iets meer dan 5 maanden te gaan. Zelfs vandaag gaat het lekker. Amerika is tot nu toe de winnaar voor de handelsoorlog. America First. Dus dat klopt. Goud doet niet veel. Zilver staat nog steeds aan de vooravond om flink uit te gaan breken, flink UP of flink DOWN, dat is nog afwachten. Hopelijk breken ze de komende 2 weken uit. America ging vrijdag als een trein, daarbij waren de Europese futures al een aardig floppie. Nasdaq 100 pompte zelfs een nieuw record er uit. Pfoe, pfoe. Amazon, Amazing. Alle chippies gingen omhoog. Intel wilt wat kopen of sterker gezegd die moeten wat gaan kopen. Let's run another week.