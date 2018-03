quote: Senior 81 schreef op 1 mrt 2018 om 08:49:

Waar liggen steun en weerstand van de Amerikaanse beurzen ? Wat is het perspectief voor die beurzen?

Waar liggen steun en weerstand van de Amerikaanse beurzen ? Wat is het perspectief voor die beurzen?

Ik heb in de dax een driehoek patroon staan, met uitbraak als de dax vandaag onder de 12360 sluit. Is nu vrij snel door 12400-12360 gebied heen gedoken, wat mij verbaast. De driehoek heeft een kd vrij laag staan , dus eerste punt is dan weerstand 12k.Voor de dow geldt dat die daar gisteravond al uitgebroken is, dus ben benieuwd of daar bevestiging op volgt. waar de futures gisterochtend in rap tempo opliepen, blijven ze nu rustig liggen. Als ook de dow vandaag uitbraak bevestigd, dan denk ik dat we in maart weer de 23k gaan zien.just my 2 cents...