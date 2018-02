NIemand zal zijn aandelen positie vasthouden over de weekend heen dat zou naief en zelfs dom zijn. Vandaag gaat de al zenuwslopende Aex al fos crashen en maandag gaat het nog harder omlaag. Waarom zou iemand dat risico en mega verlies willen nemen. Nee ik denk dat we vandaag een mega sell of gaan zien en dat maandag de beurs nog verder daalt. Soms is je vermogen tijdelijk parkeren op een betaal rekening helamaal niet verkeerd. Zodra de Aex op een stand van rond de 400 stat kun je dan weer instappen nu gaan beleggers er allemaal uit.