Liveblog: Pharming en AEX 570

Update 17:20 uur: Pharming

Pharming stijgt dus door...

Ah vandaar. Snel voor t beursslot, ene #FirstBerlinEquityResearch zet #Pharming (+12,5%) op 1,90 v 1,70 (buy) pic.twitter.com/PENr3NWEO6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 januari 2018

(NB)

Update 17:00 uur: "Buffett shitcoin buffet"

Ge-wel-dig! :-)

(NB)

Update 16:40 uur: Snap

Dit doe je toch alleen als je iets te verbergen hebt of ben ik nu weer te cynisch:

Snap is threatening employees who leak company information: 'The government can even put you in jail' https://t.co/uId9IN4xGe pic.twitter.com/QTvqH8rUWD — Business Insider (@businessinsider) 19 januari 2018

(NB)

Update 16:30 uur: TA

Tot hoever terug is dat TA eigenlijk houdbaar...

$GE is hitting a monthly trendline that goes back to 1970. You have to be watching this chart -> https://t.co/GpDiKRD1ti pic.twitter.com/9Fxasnj169 — StockTwits (@StockTwits) 19 januari 2018

(NB)

Update 16:00 uur: AEX 570

Het is ze weer gelukt, 570 is op het bord gezet en de optiebeurs kan aan het bier:

Voor de optiehandelaren nog eenmaal troelala? De januari expiratie is nu gaande en u mag #AEX 570 afvinken. Net 570,27 op het bord pic.twitter.com/Mox1r1v3jx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 januari 2018

(NB)

Update 15:50 uur: Fagron

Ik krijg nu ook door dat Geert Schaaij een koopadvies geeft op Fagron:

(NB)

Update 15:25 uur: Amazon

Geweldig verhaal, als u nu geen tijd heeft om het te lezen. Dan een leestip voor het weekend.

Here's why Jeff Bezos still drove a Honda long after he was a billionaire https://t.co/EVDiRM3nBY — CNBC (@CNBC) 19 januari 2018

(NB)

Update 15:25 uur: Overnames

Leest u mee, ceo's van Nederland?

When planning a takeover, it helps to prepare your investors https://t.co/UBqxmUnGBt via @gadfly pic.twitter.com/rATHHJYatH — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

(NB)

Update 15:20 uur: 1929

En dan de uitspraak History always repeat itself meenemen...

The more things change the more they stay the same.

Flashback themes from 1929:

- Optimism

- No danger signs

- Fed policy uncertain pic.twitter.com/x9PaNmsGUw — Sven Henrich (@NorthmanTrader) 19 januari 2018

(NB)

Update 15:00 uur: Tussendoortje

Zo had ik het nog nooit bekeken inderdaad...

You’ll never look at Australia the same again. pic.twitter.com/sZ6TFR6XLl — You Had One Job (@_youhadonejob1) 19 januari 2018

(NB)

Update 13:00 uur: FOMO

Geen goed teken dit, toch?

Investors who fear missing 133% return are rushing into equities https://t.co/gDr98hHGmf pic.twitter.com/1Jm7VBKkvp — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

(NB)

Update 13:00 uur: Schlumberger

De Q4-cijfers van Schlumberger zijn beter dan verwacht, maar het aandeel zakt toch iets weg in de handel voorbeurs:

Q4-cijfers van #Schlumberger $SLB zijn beter dan verwacht. Aandeel doet -0,2% in handel voorbeurs pic.twitter.com/klPy5e3Axz — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 19 januari 2018

(NB)

Update 12:00 uur: Pharming

Daar gaat Pharming opnieuw. Hoogste koers van dit jaar op het bord:

(NB)

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/iatTnBEx0W — The Wall Street Journal (@WSJ) 19 januari 2018

(NB)

Update 11:20 uur: VK

Forse daling van de detailhandelsverkopen in het VK:

'Nothing to see here. Please move on'. Winkelverkopen VK laten grootste daling zien sinds juni 2016. De maand van dat referendum, weet u nog? #Brexit pic.twitter.com/mrHvfhC95f — durk veenstra (@durkveenstra) 19 januari 2018

(NB)

Update 11:00 uur: Bundesbank

Aldus de president van de Bundesbank:

Weidmann: "migration from other EU member states partially accounts for dampened wage pressures in Germany" https://t.co/JxIRqTDk41 — Matthew C. Klein (@M_C_Klein) 18 januari 2018

(NB)

Update 10:50 uur: Pharming

Pharming stijgt ook weer lekker vandaag:

#pharming beukt door en zet een nieuwe YH neer, op naar de 1.382, de top van 2017 — Ponzi (@Ponzi_NL) 19 januari 2018

(NB)

Update 10:50 uur: Beter Bed

Ziet er gezellig uit Corné...

Zo op @BNRzaken o.a. #BeterBed. Hier foto van een van de Duitse winkels, die ik bezocht. pic.twitter.com/l14ln1E4Yy — Corne van Zeijl (@beursanalist) 19 januari 2018

(NB)

Update 10:40 uur: Olie

Aldus het internationale engergie agentschap:

LATEST: U.S. oil output is set for "explosive" growth this year as prices rally, IEA says https://t.co/oySBCKejDW pic.twitter.com/OuABf5JtaB — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

(NB)

Update 10:20 uur: Google en Tencent

Dit lijkt mij een goede zaak als deze twee giganten gaan samenwerken:

Google and Tencent have agreed to share patents https://t.co/i9RGmWJm2f pic.twitter.com/5m9wtQOVUD — Bloomberg Technology (@technology) 19 januari 2018

(NB)

Update 09:40 uur: Gonggg

Gefeliciteerd Niels, maar waarvoor precies?

Niels de Graaff van Holding BDG, winnaar van de ACTIAM beursexpert-enquête opent met een slag op de gong de handel op de Amsterdamse beurs. pic.twitter.com/6qZDjZJUwc — Euronext Amsterdam (@aexnl) 19 januari 2018

(AJK)

Update 09:35 uur: Carpetwrong

U bent natuurlijk niet blij met uw Beter Bedjes vandaag (zeg maar twijfelaartjes), maar dat is beter dan dat u in de tapijtjes had gezeten. Holala, die vliegen vandaag. Naar beneden. Of het raam uit. En hoe.

Vandaag woninginrichting- en meubelboulevard dag op beurs. #BeterBed krijgt 2% tikkie op omzet 2017 en r rolt lijk uit #Carpetright: -44%?! pic.twitter.com/BuIUrKn0fx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 19 januari 2018

(AJK)

Update 09:20 uur: Crypto

Tja, daar waar veel geld te verdienen valt wordt er ook vals gespeeld. It's all in the game.

News1 (Korean Media):



Several employees and officials within the Financial Supervisory Service of South Korea bought and sold bitcoin right before the false "cryptocurrency trading ban" by Justice Minister.



Market manipulation, negligence, and corruption. Investigation ongoing. — Joseph Young (@iamjosephyoung) 18 januari 2018

(NB)

Update 08:40 uur: Beter Bed

Nico heeft zijn analyse voor Beter Bed alweer klaar:

Beter Bed: Werk aan de winkelhttps://t.co/I5RSqzC5j4 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 19 januari 2018

(NB)

Update 08:30 uur: Rente VS

Amerikaanse rente stiijgt verder door:

Bond bubble about to pop? US 10y yields just crossed the critical level of 2.64%, a post-Trump election high! Next stop 3%. pic.twitter.com/2FKGHcDHQL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 19 januari 2018

(NB)

Update 08:30 uur: Remy Cointreau

Q4-cijfers zijn er ook nog van Remy Cointreau.

Remy Cointreau's growth beats estimates, thanks to surging demand for cognac in China https://t.co/2y7xH2x67v pic.twitter.com/9OH7XLixpl — Bloomberg (@business) 19 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Beter Bed

Nico Inberg over de Q4-cijfers van Beter Bed. Hier de link naar het persbericht:

Omzetcijfers #BeterBed: Duitsland dramatisch, maar ik had erger verwacht. Winstcijfers zullen op 2 maart wel tegenvallen ivm kortingen etc. pic.twitter.com/HMcYiJiMRy — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 19 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Duitsland

De Duitse inflatie is precies volgens verwachting:

German PPI (M/M) Dec: 0.2% (est 0.2%; prev 0.1%)

-PPI (Y/Y) Dec: 2.3% (est 2.3%; prev 2.5%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 19 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Wolters Kluwer: naar €42,50 van €35 - Berenberg

Unilever: naar €55 van €56 - Berenberg

Air France-KLM: naar equalweight van overweight en naar €14 van €18,35 - Morgan Stanley

Aegon: naar €5,6 van €5,3 - HSBC

NN: naar €40,90 van €39,50 - HSBC

Altice: naar €9,8 van €9 - Barclays

Beter Bed: naar €16 van €18 (accumulate) - KBC

ForFarmers: naar hold van reduce (€9,80) - KBC

ASML: naar €192 van €165 - Stifel

Nog even over Berenberg...

Berenberg heeft koers #WoltersKluwer te pakken!

juli 2014: SELL €16

jan 2015: SELL €20

mrt 2015 SELL €24,10

apr 2016: SELL €31

juli 2016: SELL €32

aug2016: SELL €32,5

nov2016: SELL €30,5

jan 2017: SELL €33

feb 2017: HOLD €37

jul 2017: HOLD €35

jan 2018: HOLD €42,5 pic.twitter.com/0ea2Kx0F9N — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 19 januari 2018

(NB)