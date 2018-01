Slotcall: Nieuwe top

Citaat: PostNL levert de winst van gisteren weer net zo hard in.



Tja, stel je nou toch 's voor dat er door IEX geschreven zou worden over hoe de beurs in A'dam WERKELIJK in elkaar zit?

Ik schreef bij die stijging meteen dat die koers later ZONDER omzet weer goedkoop lager gebracht zou worden, omdat er door de handel niet op hoger ingezet was, hoogstens op lager.

En dat is, samen met shorten, de reden dat A'dam het al deze hele eeuw doorgaans behoorlijk slecht doet en achterblijft op echte beurzen waar belegd wordt..

Ach, waarschuwde ik in 2007 of zo al voor hier op IEX.....