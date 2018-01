Kendrion heeft het op de heupen

AScX-fonds Kendrion heeft dit jaar al bijna +10% op het bord en zeker vandaag gaat het hard op hoge omzet. Het laatste nieuws is echter van lang, lang geleden. De grote vraag is dan altijd: waarom? In 1 minuut praten we u bij over dit aandeel, de stijging, de winsten, de risico's én de fantasie die er in zit.

Hier een handvol fundamentals uit Reuters. De winst per aandeel verwachtingen (van IBNG, ABN Amro, NIBC en Kepler Cheuvreux) zijn rooskleurig. Of het uit komt, leert de toekomt.

Merk op hoe het aandeel hard is gestegen deze bullmarket zeg maar zonder dat de winst per aandeel per saldo groeide.