Slotcall: Alles is stom

Rotweer, niks te doen op de beurs en al weer hartstikke donker buiten: brrr! We schuiven deze Slotcall maar even snel in elkaar, dan kunnen we aan de boerenkool met worst. Stamppot zuurkool mag ook. Originele grootmoeders recepten mag u achterlaten in de comments. Laat wel weten of u long of short spekjes bent.

Amerika is dicht vandaag en eigenlijk is er maar één item die echt beweegt. De dollar en die daalt. En behoorlijk ook, 1,23 kwam nét niet op bord vandaag. Gek genoeg laat dat niet eens zoveel sporen na, kijk mee:

De Europese indices kleuren net groen, net als de Amerikaanse fututres. Amper verschil ondanks die dollar, zien we de laatste tijd niet vaak.

De volatiliteit loopt 2% op.

De rentes in Europa liggen vlak. De Amerikaanse lopen twee basispunten op.

Brent speelt haasje-over met $70. WTI volgt.

Goud plust net, valt tegen met die dollardaling?

Bitcoin steekt haar snuitje weer boven $14.000. Valt mij mee dat het spul nog niet door het putje is met zeg maar gewoon die Chinese en Koreaanse klopjachten.



Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +2 en -2 basispunten.



Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers:

Galapagos zet een nieuwe all time high neer. Technische uitbraak of dit berichtje waarover op het Galapagos forum wordt gerept.

ASML stijgt na een upgrade van Credit Suisse.

Een koersdoelverhoging van Morgan Stanley zet ABN Amro hoger.

AEX-underperformers:

Altice is weer eens de sigaar. Geen nieuws te melden.

Royal Dutch Shell in de min ondanks een koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

AMX-outperformers:

Flow Traders loopt lekker op. Lees vooral ook Nico's verhaal over het aandeel.

Sligro ligt sterk. Speculanten die kopen omdat er binnenkort meer duidelijk wordt over Emté?

Wereldhave in de plus na een upgrade van JP Morgan.

AMX-underperformers:

Air France-KLM was in 2017 het hardst gestegen aandeel uit de AMX en is voor 2018 alweer het hardst gedaalde aandeel uit de AMX.

Zorgen bij Arcadis door faillissement Carillion? Ik hoor van een oud-analist van de Rabobank dat ze geen exposure hebben aan Carillion. Meer daarover vindt u hier.

AScX-outperformers:

Probiodrug stijgt 6,3%.

Dat het een goeie #Biotech-dag was, blijkt onder meer uit het feit dat #IBA en #Kiadis evenveel stijgen dan een bedrijf waar een overnamebod op loopt (#VastRetailBelgium). En dan is er nog #Galapagos, #Celyad, #Mithra en #Biocartis om de lijst rond te maken. #OvernameSpeculatie pic.twitter.com/YM1QZeHd2x — Tom Simonts (@TSimonts) 15 januari 2018

AScX-underperformers:

Avantium opnieuw hard onderuit:

Op de lokale markt:

Novisource en Kiadis Pharma gaan beide als een raket en zijn het meest opvallend lokaal.

Docdata ook weer +6% vandaag.

De lijstjes:



