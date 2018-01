Flow Traders: Beursverzekering

Op 9 juli 2015, inmiddels al weer 2,5 jaar geleden, kwam Flow Traders naar de beurs. De eigenaren/oprichters Jan van Kuijk en Roger Hodenius cashten een gedeelte van hun belang maar het was vooral mede-investeerder Summit Partners dat een groot deel verzilverde. Summit Partners kwam in 2012 aan boord en zorgde voor een verdere professionalisering van het handelshuis.

De business

Flow is geen gewone beurshandelaar. Het handelt niet in opties op individuele aandelen, maar geeft markten af in ETF's. Op het moment dat er veel vraag is naar een bepaalde ETF, creëert het nieuwe ETF's. Hierdoor is een nauwe samenwerking nodig met de uitgevers van die ETF's. De uitgevers van ETF's werken met meerdere partijen samen, maar het kost wel enige tijd om een goed netwerk op te bouwen.

Moeilijk jaar 2017

In de jaren rond de beursgang verdiende Flow goed geld, maar vorig jaar kwam de klad erin, en goed ook. Laten we niet al te moeilijk doen, het draait allemaal om de volatiliteit. De markt voor ETF's is booming maar de mate van beweging in de markt bepaalt de uiteindelijke winst. Hier ziet u een hartslag van de beurshandel van de afgelopen drie jaar.



Klik op het plaatje voor een grote versie

In 2015 (augustus, China) en 2016 (Brexit) kenden de beurzen af en toe rare uitspattingen, in 2017 echter was dat niet het geval. De beurs ging van begin tot eind omhoog en heeft nauwelijks (diepe) dalen gekend. Dat had z'n weerslag op de verdiensten van Flow.

Flow verdiende in de eerste negen maanden van het uiterst beroerde beursjaar 2017 €0,68 per aandeel. Veel zal daar niet bijgekomen zijn in de laatste drie maanden, maar laten we uitgaan van nog eens €0,12 erbij, wat het totaal brengt op €0,80 per aandeel dit jaar.

Winst per aandeel (€) Dividend (€) 2015 2,76 1,50 2016 1,98 1,25 2017 0,80 (e) 0,60 (e)

Het dividendbeleid is flexibel in die zin dat officieel een pay-outratio van meer dan 50% wordt aangehouden, maar wat betreft afgelopen jaar is al toegezegd dit te verhogen naar 75%. Dat zou dan uitkomen op €0,60 per aandeel, oftewel ruim 3%.

Beleggers, of aandeelhouders, worden zodoende op dezelfde manier beloond als de handelaren zelf: lopen de verdiensten op, dan kan het dividend fors omhoog. Wordt er weinig tot niks verdiend, dan krijgt u ook weinig tot geen dividend. Fair is fair.

Aandeel -40%

Door die mindere verdiensten gleed de koers van het aandeel terecht af naar lagere regionen: in een jaar tijd kalfde het 40% af, van €33 naar uiteindelijk €20 eind 2017. Het hele jaar werd gehoopt op een hogere volatiliteit maar die is nooit gekomen.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Kan het nog lager? Beurshuis Kempen adviseerde haar klanten de aandelen van de hand te doen en opperde een koersdoel van €17. De klanten van Kempen waren gehoorzaam, want die koers stond er binnen een week al.

Een k/w van 20 is als standaard bijzonder hoog voor een beurshandelshuis, zeker gezien de k/w's die we in het verleden aan dit soort bedrijven meegaven en ook gezien het altijd aanwezige risico van een kapitale fout die veel geld kan kosten.

Maar: de vraag is ook of we de huidige situatie op de financiële markten niet als een 'new normal' moeten zien. Het extrapoleren van een bestaande, abnormale situatie kan tot gevaarlijke aannames leiden. Ik loop al bijna 25 jaar mee op de beurs en ik kan mij geen jaar heugen waarin er zo weinig beweging was.

Terugkeer normale handel

De fantasie moet dus komen van de terugkeer van de 'normale' handel; zo af en toe eens een keer een kladderadatsch van 10% en meer intraday beweging. Een mogelijke kans daarop zou de stijgende rente kunnen zijn, en het beeindigen van de steunaankopen van de centrale banken.

Daarnaast is ook de door velen als torenhoog geziene waardering van de aandelenbeurs een mogelijke trigger voor meer volatiliteit. Niet de eerste de beste gaven afgelopen maanden aan behoorlijk wat risico aan te zien komen, al dekken velen zich in door eerst een 'melt up' aan te kondigen.

De gebruikelijke krachroepers buiten beschouwing gelaten hoorden we de afgelopen periode ook alom gerespecteerde value-inevstors als Jeremy Grantham, en een professor als Robert Shiller meermalen aangeven dat de huidige waardering van de beurs ongezond is.

Voor beleggers die zo langzaam maar zeker échte hoogtevrees krijgen, is een plekje in de portefeuille voor Flow Traders helemaal niet zo'n gek idee. Het is eigenlijk het enige aandeel waarvan je met enige zekerheid kunt zeggen dat ze bij échte beursdaling juist zouden moeten stijgen.

Kapitaaleisen en bonussen

Dan lopen er nog wel een paar andere kwesties. Eind vorig jaar, dinsdag 14 november, daalde Flow op één dag opeens met 8% omdat DNB bekendmaakte dat de Nederlandse handelshuizen voortaan onder Europese regels moesten voldoen en vanaf 2020 ook onder het bonusplafond zouden vallen.

Die Europese regels zouden strenger kunnen uitvallen en vooral het bonusplafond is vervelend, want beurshandelaren worden afgerekend op de verdiensten en vooraf is het, kijk maar naar de winstcijfers van de afgelopen jaren, moeilijk tot ondoenlijk om een goede winstinschatting te maken.

Wat betreft de kapitaaleisen: daar kunnen de grote jongens eenvoudig aan voldoen. En ook wat extra regalutoire druk betreft is dat uiteindelijk in het voordeel van de grotere bedrijven. Je ziet nu al op de beurs dat steeds meer kleine partijen verdwijnen omdat die door al deze extra lasten teveel aan kosten moeten maken.

Flow heeft overigens vanaf het begin al aangegeven dat extra regalutoire druk weliswaar een last is voor het bedrijf, maar er ook voor zorgt dat de markt opschoont. Dat is nog steeds nodig want er gebeurt nog steeds een hoop cowboys actief, kijk naar de bewegingen in Docdata, biotechbedrijven en andere kleine non-bedrijven.

Bonussen luxeprobleem

De bonuskwestie is voor nu even een luxeprobleem, want die wilde verdiensten zijn er momenteel even niet, maar op termijn is dat wel een lastige kwestie. Uiteindelijk is de bonus niets anders dan een vorm van flexibele, variabele arbeidslasten.

Marktpartijen speculeren niet, zoals banken deden, met spaargeld van consumenten, zodat het enigszins vreemd is dat de overheid zich bemoeit met de bonusbetaling. Het past wel in het huidige tijdsbeeld en hoewel tot en met 2020 de regels niet nageleefd hoeven worden, zal men op termijn hier toch een oplossing voor moeten vinden.

Het alternatief is namelijk dat dit soort bedrijven, toch een paradepaardje van de Nederlandse handel, gewoon afreizen richting Zwitserland of Londen, waar de regels minder stringent zijn. Het personeel is vaak toch al voor de helft of meer buitenlands, die zullen er niet heel rouwig om zijn.

Handel is belangrijkste

Ik beschouw dit als kwesties die tezijnertijd opgelost worden. Elk bedrijf heeft zo zijn standaard sores en daar moeten we ons niet teveel door laten afleiden. Het draait uiteindelijk allemaal om de handel: keert de handel zoals we die kenden terug, of blijven we zombiebeurzen houden de komende jaren? Wie het weet mag het zeggen.

Op 9 februari zullen we eerst eens kijken of die 80 cent voor 2017 uberhaupt gehaald wordt. Als dat niet het geval is krijgen we misschien nog wel wat meer korting. Maar uiteindelijk zal de wal het schip keren en zal, vroeg of laat, de beweeglijkheid in de markt terugkomen.

Disclaimer: Inberg heeft een longpositie in Flow Traders