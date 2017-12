Wederom een kalm en ordentelijk beursverloop vandaag, al kwam de boel op het laatst even onder druk te staan. De grote Europese indices zakken toch nog lelijk weg op het slot.

De DAX levert 0,7% in en de Fransen raken 0,6% kwijt. De Spaanse beurs is hekkesluiter met een verlies van 0,8%. De verkiezingen in Catalonië van vorige week zijn nog niet helemaal verteerd, of moet ik zeggen nog helemaal niet...

De AEX levert een bescheiden 0,28% in en doet het daarmee nog vrij netjes. Het eurootje is waarschijnlijk de aanstichter, dat kachelt vrolijk door richting 1,20. Inmiddels werd er afgeklokt op 1,1950 en in haar kielzog klauteren goud en zilver alsmede overige grondstoffen mee omhoog.

Rustig Damrak

Het Damrak dan. Weinig uitschieters bij de grote fondsen. Winnaar van de dag is Aegon, dat vanochtend bekendmaakte opnieuw een deel van de herverzekeringsportefeuille op levensverzekeringen af te stoten.

Het dit jaar weinig opgeschoten aandeel eindigt ruim 1% hoger op €5,32. DSM is een goede tweede vandaag, maar kan morgen de ereprijs voor meest gestegen AEX-fonds bijna niet meer ontgaan. DSM werd dit jaar 40% duurder.

Ahold koopt zichzelf

Ook Ahold krijgt er een paar centjes bij vandaag. Ahold sloot vorig jaar op €20,03 en houdt zo de schade nog enigszins beperkt. De Zaandammers kochten dit jaar voor €1 miljard eigen aandelen in.

De gemiddelde prijs, met €989 miljoen op de teller, bedroeg €18,12. De 12de september was de enige dag dat onze vrienden van Goldman Sachs de stukken onder de €15 opvisten.

#Ahold kocht dit jaar voor €1 miljard eigen aandelen in tegen gemiddeld €18,12. Vanaf 1 januari wordt de joker ingezet: volgend jaar €2 miljard. pic.twitter.com/FxGm1YqTpO — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 28 december 2017

Zoals gezegd, vanaf 1 januari moet Goldman er een mannetje bijzetten want dan gaat Ahold voor €2 miljard eigen stukken inkopen. Binck-beleggers denken dat Ahold hen het komende jaar het meest in positieve zin zal verrassen. Die kans is inderdaad aanwezig met een koper die 10% van de aandelen opveegt.

Hunter Douglas, AND

Bij de AMX eindigt alles zo'n beetje binnen een procent koerswinst dan wel -verlies. Bij de kleinere fondsen zien we Hunter Douglas goed liggen, de raambekleder, met ruim 90% aandelen in vaste handen, krijgt er 3% bij. Grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg kan alvast een flesje Dom Perignon opentrekken vanavond.

Kiadis Pharma verliest meer dan 3%. Kaartenmaker AND (-1,5%) houdt de schade nog beperkt na eerder op de dag op -4% te hebben gestaan. In aanloop naar de Kerst had het kleine kaartenfonds nog een mooi ritje omhoog gemaakt.

Wall Street

Op Wall Street staan de koersen uiteraard licht in de plus, we zijn niet anders gewend. Morgen weer een dag, en wel de laatste van dit jaar. Let op: de beurs is gewoon de hele dag open, tot 17.35 uur.

Kijkt u verder rustig op de IEX ONE monitor naar uw favoriete aandelen. Morgen melden we ons weer. Nieuwe dag, nieuwe kansen.