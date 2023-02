"Dit is een duidelijke red flag"

Eerste keer dat ik het totaal niet eens ben met de podcast.



Dollar cost averaging (oftewel het bijkopen van een aandeel als het omlaag gaat) is prima zolang het om een langere termijn 'buy & hold' belegging gaat. Niemand weet zeker of je rendement gaat maken op een ander aandeel/ETF gedurende diezelfde periode, ook Martin Crum en Niels Koerts niet.



Over het algemeen zetten de greed en het opportunisme het aandeel vanzelf weer hoger. Het enige dat de 'particuliere belegger' nodig heeft is geduld, om niet uit de boom te worden geschud door de professionele partijen. In 8 van de 10 gevallen herstelt de boel weer en was de angst overtrokken. 2 keer kom je echter een bedrijf zoals Imtech tegen. Dus bij vermoedens van fraude altijd meteen verkopen.



Philips kopen op 50 en bijkopen op 16 is een gemiddelde aanschafsprijs van 33,-. Middel nog een keer en je hebt een aanschafsprijs van 33,- + 16,- = 24.5. Grote kans dat je Philips nog eens tussen de 20 en 25 kunt verkopen de komende 2 jaar. Ik zou die weddenschap wel aan willen gaan met wapenleverancier Robbert Manders. @Robbert, kijk de film 'Triangle Of Sadness' eens, en dan vooral die scene waarbij dat oude echtpaar een granaat uit eigen fabriek in handen krijgt. Hilarisch.



ps. kijk ook eens naar de subsidie die KLM ontvangen heeft, alsof er geen Windfall Support bestaat. Staatskapitalisme blijft verachtelijk, net als het hele hypotheekmodel van Nederland.



pss. nVidia ging in 6 maanden 100% omhoog van 120,- naar 237,-. Dus who cares wat de waardering is zolang de AI fantasie maar in het aandeel blijft zitten en die koers doorstijgt.