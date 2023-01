Er stroomt vers kapitaal de Nederlandse beurs in

De sterke start van de Nederlandse beurs in het nieuwe beursjaar wordt ondersteund door de instroom van vers kapitaal. Hiermee krijgt de uptrend van de AEX genoeg body om op termijn door te zetten.

De moneyflow-indicator krult opwaarts. Dit duidt erop dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse aandelenmarkt goed op gang komt. De positieve ontwikkeling van deze geldstroomindicator bevestigt het sterke technische profiel van de AEX.

Het technische plaatje van de AEX is eerst sterk verbeterd met de doorbraak van de weerstand van 736,34 punten. Nu ook de tweede horde rond 743,05 punten wordt weggenomen (nog nipt), kan de lucht voor de Nederlandse beurs verder openbreken.

In deze column bekijk ik de AEX index en de moneyflow-indicator.

AEX index blijft goed op koers

De Nederlandse beurs ligt er technisch bezien prima bij. Met de doorbraak van de top rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus 2022) is een eerste koopsignaal opgetreden. Aangezien de zijwaartse trend is verlaten, is een opleving zeer waarschijnlijk.

De markt zoekt naar bevestiging. Die treedt op nu de tweede horde rond 743,05 punten (gevormd op 8 april 2022) nipt wordt gepasseerd.

Positief is de gap (het koersgat) die ruim een week geleden is gevormd. Op vrijdag 6 januari lag het intraday high op 725,14 punten. Op maandag 8 januari lag het intraday low op 728,19 punten. De gap is het open gebied tussen 725,14 en 728,19 punten, waar dus geen koersen zijn geweest. Zolang deze gap (het koersgat) open blijft staan, zijn de primaire kansen naar boven gericht.

De steun rond 688,24 punten, de bodem van 30 december, vormt tevens een nieuwe hogere bodem. Ook deze geeft het positieve technische plaatje meer cachet.

De volgende steun ligt rond de 654,83 punten van 3 november.

Moneyflow breekt voorgaande toppen

De moneyflow-indicator is flink hersteld. Positief is dat deze indicator de toppen van de afgelopen zomer en eind 2022 goed heeft gebroken. Dit geeft aan dat de instroom van kapitaal richting de Nederlandse beurs weer sterk opleeft.

Deze indicator, die verborgen koopkracht kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop. Technisch geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Verdere uitleg kunt u helemaal onderaan deze column vinden.

Wat houdt moneyflow - ook wel geldstroom - in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator On Balance Volume, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken, is daar direct van afgeleid.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (waarop de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld, en dat van een negatieve dag (als de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt ervan afgehaald.