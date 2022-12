Drie factoren waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een online broker

Klaar om te beginnen met beleggen? De eerste stappen naar het eerste aandeel of ETF kunnen aan de ene kant heel opwindend zijn, maar aan de andere kant ook verwarrend.

Om de start op de beurs zo eenvoudig en veilig mogelijk te maken, moeten de voorbereidingen en onboarding zo eenvoudig mogelijk zijn. Hieronder valt ook het kiezen van de juiste broker.

De broker is in feite de instelling waar een rekening wordt geopend en investeringen kunnen worden gedaan. Het is mogelijk om bij veel aanbieders te beleggen, maar ze zijn niet allemaal van dezelfde kwaliteit. Dit geldt voor wat betreft de kosten (wie gebruikt zijn zuurverdiende geld graag in investeringskosten?) maar ook wat betreft gebruiksvriendelijkheid (om geen uren te besteden aan het begrijpen van de werking van een gebruikersinterface die eruitziet alsof uit de jaren 90).

Gelukkig zijn er steeds meer nieuwe brokers (die we neobrokers noemen) die dit alles revolutionair veranderen en de wereld van beleggen bereikbaar maken. Maar dan nog geldt: welke online broker is nu de beste? Wat zijn de factoren waar je rekening mee moet houden bij het kiezen van een broker?

Kostentransparantie

Veiligheid van de activa

Gebruiksvriendelijkheid

Een voorbeeld van een veilige, kostenefficiënte en gebruiksvriendelijke broker is de online broker van Scalable Capital. Scalable Capital is een toonaangevend digitaal investeringsplatform in Europa dat beleggen voor iedereen gemakkelijk en betaalbaar maakt. Meer dan 600.000 gebruikers bouwen hun vermogen op met Scalable en hebben meer dan € 10 miljard opgebouwd.

Veilig:

alle activa zijn veilig. Als financiële dienstverlener is Scalable niet bevoegd om bezit of eigendom van de activa van de klant te verkrijgen. De activa van de klant worden bewaard bij hun partnerbank(en). In geval van insolventie van Scalable Capital vallen de activa van de klant op de effectenrekening daarom niet in de insolvente boedel van Scalable Capital GmbH.

een gebruiker kan beslissen welk tariefplan hij/zij kiest. Er is de FREE Broker (waar de focus ligt op beleggingsplannen), de PRIME Broker (waar de focus ligt op handelen) en de PRIME Broker flex (hier ligt de focus op incidenteel handelen). Elke gebruiker heeft zelf in de hand welk prijsmodel het beste past bij zijn/haar beleggingsgedrag.

Gebruiksvriendelijk:

de Scalable broker is beschikbaar op alle platformen en op alle devices: web en app, iOS en Android. De registratie wordt online voltooid en duurt slechts enkele minuten. Het openen van een rekening door de depothoudende bank duurt meestal 1-2 werkdagen. De Duitse depotbank van Scalable (Baader Bank) brengt geen kosten in rekening voor de effectenrekening. Zodra je account is geopend en de eerste storting is gedaan, kun je beginnen met handelen.

Nog vragen over de broker? Bekijk onze veelgestelde vragen!



De verklaringen, commentaren en andere inhoud in dit artikel, zelfs indien individuele uitgevers of financiële instrumenten worden genoemd, mogen niet worden opgevat als beleggingsadvies en vormen direct noch indirect een aanbeveling of verzoek om enig financieel instrument te kopen, te houden of te verkopen, noch enig daarmee verband houdend advies. Meer informatie: https://nl.scalable.capital/risico-van-beleggen