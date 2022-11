Rendement met WK 2022

Dit artikel is geschreven door Diede van den Ouden (Twitter: @Diedemink). Diede is handelaar voor eigen rekening bij Market Wizards. In dit artikel laat hij zien hoe hij door een speculantenbril naar de quoteringen van de gokhuizen voor het WK-voetbal kijkt. We bedanken Diede voor zijn bijdrage.



Beste belegger,

Ik bied u een kans op rendement, en wel uit onverwachte hoek: het WK voetbal!

Mensen die mij na de 20 jaar op IEX een beetje kennen, weten dat ik altijd op zoek ben naar kansen in de markt. Ik probeer te daar te zoeken waar niemand kijkt, heb een afwijkende mening en beleg vaak contrair aan de markt.

De ‘belegging’ die ik vandaag bespreek is eigenlijk precies dat.

Iedereen is zich langzaam aan het voorbereiden is op het WK voetbal. Maar daar waar discussies over de opstelling en tactiek voor de hand liggen, kijk ik met een investeringsblik naar het toernooi.

Er valt namelijk geld te verdienen aan het WK.

Qatar en kansspelwet

Dan heb ik het uiteraard niet over de verwerpelijke manier waarop Qatar de organisatie van het toernooi binnen heeft gesleept en het nu commercieel en politiek probeert te vermarkten over de rug van gastarbeiders.

Ook de gokbedrijven zullen een curieuze rol spelen. De markt voor online kansspelen is namelijk totaal ontspoord nadat in 2021 regulering plaatsvond. Hele volksstammen zetten inmiddels vele malen per wedstrijd in op wie de eerstvolgende gele kaart of corner zal krijgen. En dit alles aangemoedigd door ex-profs zoals Wesley Sneijder en ex-verslaafden zoals Wim Kieft.

WK-belegging

Helaas hebben we deze bet-kantoren wel nodig om een WK-belegging uit te voeren. Er is namelijk een mogelijkheid om op een verantwoorde manier rendement te behalen rondom het WK-voetbal.

Immers, met een breed gespreide portefeuille aan weddenschappen wordt het risico ingeperkt, maar is er wel degelijk iets te verdienen.

Risico's

Sinds 1954 werden er zeventien WK-toernooien gehouden en won altijd één van de grote (favoriete) landen. De kans dat zo`n land wint is ook nog eens toegenomen omdat het aantal deelnemers in de loop der tijd is toegenomen van zestien naar 32.

Met andere woorden: als een outsider kampioen wil worden zal die méér wedstrijden moeten winnen, en dus neemt de kans daarop af.

U kunt speculeren op het WK-voetbal het beste vergelijken met het handelen in bijvoorbeeld opties. Immers, ook bij opties is de restwaarde €0 als u geen gelijk krijgt.

54% winst

We vertrouwen op de statistieken van de laatste 64 jaar, en gaan ervanuit dat een van de vijf favorieten gaat winnen. Door de inleg op de juiste manier te verdelen komen we dan uit op een rendement van zo`n 60%, ongeacht welke van de Big Five er met de overwinning vandoor zal gaan.

Zet u dus €100 in, gespreid ‘belegd’ over deze vijf favorieten, dan heeft u een gerede kans dat u na het toernooi €154 heeft. Het rendement in de vier weken van het WK is dan dus 54%.

15% winst

Bij het speculeren op het WK gelden dezelfde regels als op de beurs. Als u minder risico neemt, dan neemt de kans op verlies af, maar wordt het rendement waarschijnlijk minder hoog.

Als u geen vertrouwen heeft in de vijf grootste landen maar ook België, Portugal en Engeland als kanshebber ziet, dan wordt het rendement 15%.

Geen Nederland

De oplettende lezer heeft opgemerkt dat Nederland niet in deze lijstjes is opgenomen. Mijn opvatting is namelijk dat een overwinning van Nederland op het WK rendement mag kosten.

Als Nederland wint, dan heb ik een aantal mooie weken en feestjes beleefd. Maar mocht Oranje het niet redden, dan ben ik ‘verzekerd’ door het rendement op het WK te ‘cashen’.

Eigen voetbalkennis eerst

Ik heb 2 scenario`s voor u uitgeschreven, maar u heeft waarschijnlijk zelf erg veel voetbalkennis. Als u zelf voorkeuren heeft wat betreft de favorieten voor dit WK, dan kunt u via dit Excel-sheet uw rendementberekeningen maken. Zo kunt u bijvoorbeeld een scenario maken waarin u vol overtuigd bent van een van de favorieten, maar wel verzekerd wilt zijn mochten ze het toch niet redden. U wint dan veel als de favoriet het redt, maar verliest niks als een van de andere zeven landen het WK wint.

