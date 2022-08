Slotcall: Rentespook doemt weer op

Bericht delen via:

De AEX (-0,9%) doet vandaag een stap terug. Wat met name opvalt is dat de groeibedrijven in de uitverkoop gaan, terwijl de waarde-aandelen in populariteit winnen.

Dit zit hem vermoedelijk in de stijgende rentes. Vandaag stijgt de Nederlandse tienjaarsrente met liefst 14 basispunten tot 1,53%. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier klimt zelfs naar de 3%.

Hoe hoger de rente hoe aantrekkelijker obligaties worden als alternatief voor aandelen. De markt is daarom bereid om een minder hoge prijs voor aandelen te betalen en daardoor staan de koersen onder druk.

Als analist verwerk ik de rentestand in mijn discount cash flow model. Op het moment dat de rente stijgt, heeft dit direct een negatieve impact op mijn koersdoelen van aandelen. Mocht de rente verder stijgen dan mag u de klok erop gelijk zetten dat de koersdoelen neerwaarts bijgesteld worden.

Just Eat Takeaway

Ondanks dat de beurs er vandaag geen zin heeft, zijn er weldegelijk winnaars. De grootste uitschieter is Just Eat Takeaway (+25,8%). De maaltijdbezorger verkoopt zijn belang van 33% in het Braziliaanse iFood voor circa €1,5 miljard aan Prosus (-1,3%). Dit bedrag kan oplopen tot €1,8 miljard

Ter vergelijking: de totale beurswaarde van Just Eat Takeaway bedroeg gisteren zo'n €3,5 miljard. Er stroomt door deze transactie een enorme berg met cash naar de aandeelhouders van Just Eat Takeaway en dus is het niet zo vreemd de markt euforisch reageert.

Toch is analist Martin Crum een tikje minder enthousiast over de deal. Hoe dit precies zit, leest u in het onderstaande artikel.

Koersherstel Just Eat Takeaway pas halverwege #JUSTEATTAKEAWAY https://t.co/yQKJ340JRv — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 19, 2022

Rentes

De rentes speren omhoog. De Nederlandse vergoeding dikt 14 basispunten aan tot 1,53%. Dit zijn echt ongekende bewegingen.

Nederland: +14 basispunten (+1,53%)

Duitsland:+14 basispunten (+1,23%)

Italië: +17 basispunten (+3,49%)

Verenigd Koninkrijk: +14 basispunten (+2,45%)

Verenigde Staten: +11 basispunten (+2,99%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,9%

AEX deze maand: -0,9%

AEX dit jaar: -9,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -7,8%

Lauwe week

De brede markt kleurt deze week rood, al moeten we de uitslagen ook weer niet overdrijven. De AEX verliest 0,9% en daarmee houdt het de schade een tikje beter binnen de perken dan de DAX (-1,6%).

De zwakste schakel is de AMX (-2,7%), al kent deze index een bovengemiddelde beta. Hierin zitten immers veel aandelen met een bovengemiddeld risicoprofiel en dan gaat het extra hard omlaag als de beurs er zwak bij ligt.

AEX

De beursdag van vandaag vertelt het verhaal van de gehele week. Just Eat Takeaway (+19,7%) en Ahold (+4,4%) noteren bovenaan het lijstje stijgers, terwijl Adyen (-12,4%) als gevolg van de tegenvallende halfjaarcijfers terrein moet prijsgeven. Met name de marge-ontwikkeling was teleurstellend.

AMX

Alfen (-9,1%) werd een week voor de publicatie van de halfjaarcijfers van de kooplijst van Berenberg geschrapt. Flow Traders (-5,9%) ging ex-dividend al kan dat het volledige verlies niet verklaren.

Fugro (+4,3%) ligt er daarentegen wel goed bij. De bodemonderzoeker is wat mij betreft een aantrekkelijk overnamekandidaat voor investeringsmaatschappij HAL. Zeker op het moment dat Boskalis definitief is overgenomen.

ASCX

Pharming (+13,3%) dendert door. Mijn complimenten voor de zittenblijvers. Een fantasie-aandeel als Fastned (-15,0%) doet daarentegen een grote stap terug. Dit is een voorbeeld van een aandeel dat zeer gevoelig is voor de rente dus komt deze forse koersdaling niet als een volslagen verrassing.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.