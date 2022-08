Slotcall: Sentiment niet kapot te krijgen

Het sentiment is de laatste weken goed en ook vandaag hebben we niets te klagen. De gehele dag noteerde de AEX (+0,0%) in het rood, maar op het slot weet de hoofdindex het gehele verlies goed te maken.

Daarmee presteren we overigens aanzienlijk slechter dan de overige Europese indices. De DAX wint bijvoorbeeld 0,9%. De agenda was vandaag grotendeels leeg. Alleen om 16:00 kwam er een cijfer door van het Amerikaanse consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan.

Joe Sixpack blijft pessimistisch gestemd

Er kwam een stand van 55,1 uit de bus. Dit is weliswaar beter dan de 52,5 waarop economen rekenden, maar feit blijft dat Joe sixpack somber is. Ik geef hem geen ongelijk, want de inflatie is nog altijd hoog.

Op het inflatiecijfer van 8,5% van woensdag werd door de markt positief gereageerd, maar toch is het geen cijfer om trots op te zijn. De verwachting is wel dat de inflatie de komende maanden verder af zal nemen. Wellicht trekt dan ook het consumentenvertrouwen weer aan.

Het brede beeld is dat de uitslagen vandaag relatief beperkt zijn. Wat opvalt is dat Ahold (-2,9%) wederom een deel van zijn cijferwinst moet prijsgeven. Verder zijn er geen bewegingen waarneembaar waar nog jaren over zal worden nagepraat.

De chippers vinden de weg omhoog en de twee bleeders van dit jaar - Just Eat Takeaway (-1,8%) en Philips (-0,6%) - moeten weer terrein prijsgeven. De onzekerheid over eventuele schadeclaims en de tegenvallende bedrijfspresaties houden de koers van de procent van hoogwaardige medische apparaten laag.

Ontex

Eind vorige maand rapporteerde Ontex (+2,4%) zijn halfjaarcijfers. Het aandeel is populair onder IEX-Premium leden waardoor het niet verkeerd is om het aandeel een keer in deze slotcall te behandelen.

De Belgische luierfabrikant is een typisch voorbeeld van een turnaroundkandidaat. Vijf jaar geleden noteerde het aandeel nog tegen €30, maar inmiddels is daar nog iets meer dan €6 van over. Het grootste pijnpunt is de winstontwikkeling

Veel interesse ondanks problemen

Dit bleek ook uit de eerstehalfjaarcijfers. De omzet dikte weliswaar met 17% aan tot €1,15 miljard, maar het bedrijfsresultaat halveerde tot €49,4 miljoen. Ontex heeft te lijden onder de hoge kosteninflatie. De markt voor babyluiers is hoog concurrerend en partijen als Procter & Gamble en Kimberly Clark hebben een lange adem.

Daar komt bij dat de schuldenlast als een molensteen om de nek van Ontex hangt. Hierdoor moet het bedrijf een deel van zijn niet-kernactiviteiten verkopen. Onder andere is het bedrijf met de Braziliaanse luierfabrikant Flora in gesprek over de verkoop van zijn Braziliaanse activiteiten.

Kijk er ook niet gek van op dat wanneer de schuldpositie op orde is de gehele onderneming wordt overgenomen. Het is reeds bevestigd dat AIP Partners interesse heeft. Hoe de IEX-Beleggersdesk over het aandeel oordeelt, leest u in het onderstaande artikel.

Alle reden Ontex het voordeel van de twijfel te geven #Ontex https://t.co/SuI06VOHom — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 12, 2022

Disney

Een veel kapitaalkrachtigere partij is Disney (+2,5%). Het bedrijf is aardig bezig om marktaandeel bij Netflix in te pikken, zo groeiden de online streamingsdiensten in het tweede kwartaal met 19% op jaarbasis.

Dit heeft zijn prijs, want het operationele verlies van deze divisie kwam uit op $1 miljard. De overige activiteiten van Disney - waaronder de pretparken - moeten dit compenseren.

Disney noteert tegen 20 keer de verwachte winst over 2023. Dit is een stevige prijs al is het aandeel historisch gezien bovengemiddeld gewaardeerd. Dit komt door het sterke trackrecord en de gunstige groeivooruitzichten. Of u de aandelen kunt kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier lopen vandaag in een brede lijn op. Uitzondering op de regels is de Amerikaanse rente.

Nederland: +2 basispunten (+1,29%)

Duitsland:+2 basispunten (+0,99%)

Italië: +7 basispunten (+3,09%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (+2,12%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (+2,85%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,3%

AEX deze maand: -0,6%

AEX dit jaar: -9,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -7,3%

Herstel zet door

De beurzen hebben er wereldwijd zin in en dan valt het plusje van 0,4% voor de AEX eigenlijk een beetje tegen. Op Wall Street variëren de winsten van 2,0% voor de Nasdaq tot 2,5% voor de S&P500.

Zelfs de Duitse beurs (+1,7%) vindt de weg omhoog. Over een wat langere periode ziet het beeld er heel anders uit. De DAX noteert namelijk op hetzelfde niveau als in november 2017. Dit is inclusief het dividend. Kortom, in 5 jaar hebben Duitse aandelen geen waarde geschept.

AEX

Aegon (+12,7%) wordt beloond voor zijn sterke tweedekwartaalcijfers. Zowel de kapitaalgeneratie als de solvabiliteitsratio vielen aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. Met de cijfers van NN Group (-4,5%) was niets mis, maar de markt rekende stiekem op een outlookverhoging. Die bleef achterwege.

AMX

PostNL (-8,6%) ging deze week weliswaar ex-dividend, maar feit blijft dat de tweedekwartaalcijfers ronduit dramatisch waren. De omzet staat onder druk en het bedrijfsresultaat kelderde met liefst 80%. CTP (+12,8%) zag de winst in het eerste halfjaar met 20% stijgen en de waarde van zijn vastgoedportefeuille werd met 5% opwaarts bijgesteld.

ASCX

Fastned (+31,4%) blaast alles en iedereen weg op het Damrak. Maandag probeer ik met een analyse over de cijfers van het snellaadbedrijf te komen. Pharming (+13,5%) is sinds deze week penny stock af.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.