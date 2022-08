ASML, TSMC en de SOX

De afgelopen dagen hebben we het omstreden bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan uitgebreid kunnen volgen.

Iets minder publiek was het gesprek van de Amerikaanse politica met TSMC, één van de belangrijkste chipmakers ter wereld.

Amerikaanse defensie-industrie

TSMC is cruciaal voor het Amerikaanse bedrijfsleven, maar vooral voor de Amerikaanse defensie-industrie.

Volgens journalisten zou Pelosi met een enorme pot subsidie hebben gezwaaid om TSMC naar de VS te lokken.

TSMC nog geen volwaardige belegging

Op de TA-desk volgen wij TSMC, dus kunnen we het aandeel te bekijken. En om meteen met de deur in huis te vallen: TSMC voldoet niet aan onze voorwaarden voor een volwaardige langetermijnbelegging.

Het aandeel laat nog steeds lagere toppen zien, beweegt onder zijn 200-dagenlijn en is een notoire underperformer. Begin week, vlak voor het bezoek van Pelosi, is TSMC met een koersverlies van ruim 4% bovengemiddeld gedaald.

ASML verbetert wel

Ter vergelijking neem ik ook ASML onder de loep. De Nederlandse chipper gaf ik eerder dit jaar nog een rode kaart, maar op die visie moet ik nederig terugkomen. Deze week klimt de koers voor het eerste weer boven de 200-dagenlijn; bovendien wordt het patroon met lagere toppen gebroken. Het technische plaatje verbetert dus, hoewel de underperformance nog niet volledig is uitgebannen.

Chippers op kop?

De vraag of chippers de beurs weer omhoog kunnen tillen, is relevant. Want in de bullmarkt van de afgelopen jaren trokken chippers als ASML en ASMI de beurskar. Zo ging ASML tussen 2019 en 2021 in koers bijna 8 keer over de kop. ASMI maakt het nog bonter met een ruime vertienvoudiging van de koers.

Hoewel de kou nog niet definitief uit de lucht is, is er in de sector halfgeleiders wel wat technische verbetering zichtbaar.

Deze keer de technische plaatjes van de SOX-index, ASML en TSMC (de tekst gaat verder onder de banner).

ASML

ASML verbetert, maar de uitbraak boven weerstand €565,30 (gevormd op 3 juni) is nog te nipt. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-) kopen. Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand €565,30 (gevormd op 3 juni) op basis van de slotkoers definitief en overtuigend opwaarts wordt gebroken. Steun voor ASML ligt rond €403,45 (bodem van 8 juli).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat ASML achterblijft bij de rest van de markt.





Amerikaanse halfgeleidersindustrie

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie volgt, kruipt weer boven de laatste koersbodem. Hierdoor wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt afneemt. De neerwaartse trend blijft wel intact. Enkel boven weerstand 3.166,70 punten (gevormd op 4 mei) klaart het beeld op. De steun ligt rond 2.102,16 punten (bodem van 25 september 2020).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.





TSMC

TSMC kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt. De neerwaartse trend blijft wel geldig. Enkel boven weerstand €96,37 (top van 3 juni) klaart het beeld op. De steun ligt rond €42,70 (bodem van 20 maart 2020). Na een uitbraak boven weerstand €96,37 wordt €145,00 het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van TSMC laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat TSMC minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van TSMC met dat van het marktgemiddelde.