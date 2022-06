Goed risicomanagement voor meer rendement

De grote klappen die dit jaar op de financiële markten zijn gevallen, tonen het belang van goed risicobeheer des te meer.

De realiteit hierbij is dat rendementen nooit vooraf vaststaan, noch 100% beheersbaar zijn, maar dat goed risicomanagement daar wel van positieve invloed op is. Bijvoorbeeld door angst en emotie uit te schakelen en beleggingen rationeel aan te vliegen. Maar ook door diversificatie aan te brengen om de risico’s te spreiden en door ongecorreleerd rendement als een winststabilisator aan een beleggingsportefeuille toe te voegen.

Laat emotie nooit je strategie bepalen

Om met het sentiment te beginnen: maar al te vaak spelen bij beleggers zowel hebzucht – die in opgaande markten het gevoel aanwakkert de boot niet te willen missen – als angst – die gedurende neergang juist zorgt voor huivering om (voorzichtig en stapsgewijs) weer aan boord te gaan – een te grote rol. Neem de cryptomarkt, waar beleggers het liefst instappen wanneer de bitcoin richting (of op) nieuwe highs handelt, maar dit juist níet willen doen gedurende corrigerende fases waarin de digitale munt veel lager in koers noteert (zoals de afgelopen tijd overduidelijk het geval is). Ratio en logica zouden het tegenovergestelde voorschrijven, oftewel: buy low & sell high, in plaats van precies andersom te handelen op basis van de emoties ‘greed’ en ‘fear’.

Los daarvan kan worden beargumenteerd dat je altijd in bepaalde mate aan boord moét zijn om sowieso nooit een boot te kunnen missen. Het gaat bij beleggen namelijk niet zozeer om timing – te moeilijk – maar vooral (en juist) om time in the market…

Focus op het grote geheel en de lange termijn

Om met dat laatste in het achterhoofd nog even bij de cryptomarkt te blijven, denkt Peter van der Horst, Hoofd Relatiebeheer bij Topfund, vooral in ‘big picture’-termen en kansen op de langere termijn. “Eigenlijk zien we dat in de huidige digitale revolutie een nieuwe fase is aangebroken, waarbij de krachten van individuele innovaties worden gebundeld. Dan moet je denken aan het internet of things dat steeds meer data gaat genereren, kunstmatige intelligentie die de verzamelde gegevens steeds sneller kan analyseren en categoriseren en blockchain en crypto die deze vervolgens autonoom ­– dus zonder inmenging van tussenpersonen – steeds beter kunnen vertalen naar economische waarde.

Beleggers die, net als wij, menen dat op het vlak van digitale synergie de komende vijf tot tien jaar dus ongelooflijke kansen liggen, raad ik aan eens naar ons Topfund Crypto Fonds te kijken.”

Risicospreiding ter bevordering van de overall performance

Van der Horst refereert aan het net gelanceerde crypto fund of funds van Topfund, waarbij niet zelf wordt gehandeld in (slechts een handjevol) digitale munten, maar wordt geparticipeerd in een selectie van exclusieve professionele en institutionele fondsen wereldwijd.

Door beleggingen te spreiden over meerdere sectoren, waaronder DeFi (van Decentralized Finance), blockchain, smart contracts en zowel crypto coins als tokens, wordt een zo gebalanceerd mogelijke portfolio samengesteld, aldus Van der Horst. “Bovendien geldt in de selectieprocedure als stelregel dat de strategieën van de fondsen elkaar moeten aanvullen zodat wordt gezorgd voor extra diversificatie. Veel fondsen hebben namelijk maar één bepaalde focus, bijvoorbeeld een long only-strategie, terwijl met het toevoegen van een long én short-strategie ook kan worden geprofiteerd van een tijdelijk neergaande trend.

Door verschillende, elkaar complementerende strategieën te bundelen wordt dus spreiding aangebracht, wat op zijn beurt zorgt voor een meer stabiele overall performance.”

Het toevoegen van ongecorreleerd rendement

Feit blijft echter dat cryptobeleggingen – net als overigens aandelen-, grondstof- en obligatiebeleggingen – hoe gespreid ook, altijd marktrisico met zich meebrengen. Dat is nu eenmaal inherent aan het geven van uitdrukking aan een marktvisie middels het innemen van een positie.

Om risico’s (verder) te mitigeren kunnen beleggers niettemin een ongecorreleerde of marktneutrale strategie aan hun portefeuille toevoegen. Via een belegging in het Topfund Arbitrage Fonds bijvoorbeeld, dat met name belegt op basis van valuta(rente)-arbitragetechnieken en handelssystemen die dagelijks bezig zijn om bij liquiditeitsproviders verschillen in de bied- en laatkoersen te ontdekken. Als die gevonden worden, wordt bij de ene partij gekocht en gelijktijdig bij de andere vérkocht om het kortdurende verschil in prijsstelling te incasseren.

Het fonds is daardoor niet afhankelijk van economische marktomstandigheden en geopolitieke spanningen, beurskoersontwikkelingen of monetaire beleidsplannen van centrale banken, waardoor beleggingsportefeuilles dus meer immuun worden gemaakt voor marktschommelingen, legt Van der Horst uit.

Van der Horst “Wij bieden beleggers misschien niet het állerhoogste rendement, maar wel veel stabiliteit tegen een laag risico, wat vooral tot uiting komt in louter positieve maandresultaten sinds we ons Arbitrage Fonds bijna 2 jaar geleden hebben gelanceerd. Dat maakt dit fonds uitermate geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar rust en stabiliteit in de portefeuille. Wij merken dat dit vooral de laatste tijd, met zoveel spanning in de wereld en nervositeit op de beurzen, extra wordt gewaardeerd door onze beleggers.”