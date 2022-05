Slotcall: De beurs lijkt momenteel wel een casino

De beurs heeft op het moment veel weg van een casino. De AEX (+2,8%) vliegt de laatste weken alle kanten op en dit keer is het de goede. Opvallend, want gisteravond waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell nog dat de Amerikaanse Centrale Bank mogelijk geen zachte landing van de economie bewerkstelligt. Het bestrijden van de inflatie is namelijk een topprioriteit van de Fed.

Het is vandaag een ouderwetse craprally, want de aandelen die dit jaar de hardste klappen krijgen, gaan nu het hardst omhoog. Kijk maar naar Adyen (+8,3%), Just Eat Takeaway (+5,0%) en Philips (+4,6%). Het oerdegelijke KPN (+0,2%) maakt daarentegen een pas op de plaats.

Dat geldt bepaald niet voor Shell (+3,0%). Het voormalige Koninklijke Olie lijkt sinds de exit naar het Verenigd Koninkrijk alleen maar te kunnen stijgen. Zonder gekheid: dit heeft natuurlijk vooral te maken met de gestegen olie- en gasprijzen.

Wat ik positief vindt, is dat het bedrijf van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om zijn balans te verstevigen. Schulden werden grotendeels afgelost, waardoor Shell nu de financiële ruimte heeft om zijn aandeelhouders extra te spekken. Kijk dus niet raar op als het bedrijf in de tweede jaarhelft een extra aandeleninkoopprogramma aankondigt.

Overname Twitter on hold

Het grote nieuws van de dag is dat Elon Musk de overname van Twitter (-7,4%) tijdelijk on hold heeft gezet. Hij zegt nog steeds het sociale mediaplatform te willen overnemen, maar is naar eigen zeggen in afwachting van details die bevestigen dat spam- en nepaccounts inderdaad minder dan 5 procent van het aantal gebruikers betreft.

Kortom, Musk is op zoek naar een stok om mee te slaan, zodat hij een lagere overnameprijs kan bedingen. Het (beperkte) risico dat de overname alsnog niet doorgang zou vinden, was een van de redenen waarom ik eind april een sell-advies op het aandeel plakte.

Twitter noteerde in de voorbeurshandel even 20% in het rood, maar krabbelde daarna weer wat op. Komende maandag zal ik met een update over het aandeel komen.

SBM Offshore

De oliedienstverlener koerst vandaag 2,4% in het groen, maar dit is niet op basis van de eerstekwartaalcijfers. Deze zijn immers in lijn met de verwachtingen van analisten. De onderliggende omzet kwam uit op $970 miljoen. Dit wijkt fors af van de $536 miljoen die het bedrijf in diezelfde periode een jaar geleden boekte.

Echter, is dit grotendeels het gevolg van een andere rapportagewijze. SBM Offshore (+2,4%) verkocht immers een minderheidsbelang van 45% in een olie/gasproductieplatform. Deze verkoop werd bij de omzet opgeteld.

Verder houdt het bedrijf vast aan de eigen outlook. Dit betekent voor 2022 een omzet van $3,1 miljard met een bijbehorende ebitda van $900. Momenteel noteert SBM Offshore tegen 7 keer de verwachte winst. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Sif

Sif (-2,0%) heeft zijn belofte eigenlijk nooit weten in te lossen. Vlak na de beursgang piekte de koers op €25, maar vijf jaar later is daar nog maar een derde van over. Het belangrijkste probleem is dat het bedrijf maar niet sterk weet te groeien.

In 2019 boekte de specialist in funderingen voor windmolens een omzet van €102 miljoen. Dit jaar moet de teller uitkomen op €120 miljoen. Ook de winstgevendheid van deze activiteit is niet bijzonder. Voor 2022 gaat de IEX-Beleggersdesk bijvoorbeeld uit op een winst per aandeel van €0,52.

Daarmee rolt er een K/W van 19 uit de bus. Onze analist Peter Schutte is niet enthousiast. Of u de stukken ook van de hand moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes op het Europese continent vliegen vandaag omhoog. Ten opzichte van een week geleden zijn de vergoedingen op tienjaars staatspapier echter fors gedaald.

Nederland: +9 basispunten (+1,24%)

Duitsland: +9 basispunten (+0,96%)

Italië: +14 basispunten (+2,85%)

Verenigd Koninkrijk: +8 basispunten (+1,75%)

Verenigde Staten: +11 basispunt (+2,92%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,8%

AEX deze maand: -2,6%

AEX dit jaar: -13,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -12,0%

Verdeeld beeld

De AEX (+1,8%) maakt deze week iets van het eerder opgelopen verlies goed. Ook de Duitse (+2,5%) en Franse beurs (+1,6%) liggen er goed bij. Dit geldt bepaald niet voor Wall Street. Ondanks het koersherstel van vandaag verliest de Nasdaq circa 3%.

AEX

De waarde-aandelen doen het deze week niet onaardig. Voorbeelden zijn Heineken (+5,1%) en Unilever (+4,7%). Philips (-5,1%) sluit als vanouds de rij, al ging de producent van kwalitatieve hoogwaardige medische apparaten deze week zo'n 4% ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft het verlies dus redelijk beperkt.

AMX

Alfen (+15,0%) is de terechte winnaar van de week. De energiespecialist leverde puike eerstekwartaalcijfers af. Met name de groei van de laadpalendivisie is indrukwekkend. JDE Peet's (+6,4%), een bedrijf dat relatief veel last heeft van de gestegen inflatie, doet het ook goed. Hoewel, afgelopen jaar ging er wel heel veel van de koers af. Over PostNL (-9,1%) maken we daarentegen maar niet al teveel woorden vuil.

ASCX

De bewegingen binnen de ASCX vallen mij alleszins mee. Grote uitschieters kom ik deze week niet tegen. Uiteraard krijgt Vivoryon (-8,0%) een forse tik, maar dat krijgt het wel vaker. Fugro (-5,4%) koelt na de recente koersexplosie ook wat af. Van Lanschot Kempen is de grootste winnaar, al stelt een stijging van 4,5% niet bijster veel voor.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik.