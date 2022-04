Het piept en kraakt op de beurzen

Ruim een week geleden zijn Tostrams dat BESI, ASMI en ASML er technisch goed bij lagen... en die vormen de belangrijkste pijler onder de AEX. Ergo: TA = een muntstuk opgooien. Of anders gezegd: een aandeel stijgt en de TA-deskundige roept: dit aandeel gaat naar een bepalad koersdoel (maar meldt er niet bij: mits het doorstijgt en het algemeen sentiment niet verslechtert).

Nu we een tijdje aan het dalen zijn reopt hij: we gaan verder dalen.

Let maar op: we zijn aan het bodemen met die 3 aandelen: gaan spoedig weer bescheiden omhoog.