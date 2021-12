Slotcall: Dit keer geen Buy the dip

De AEX (-0,8%) heeft de openingswinst aan het einde van de handelsdag volledig prijsgegeven. Het is lastig om exact een trigger aan te wijzen, maar wat opvalt, is dat met name de Chinese aandelen op Wall Street een dreun krijgen.

Alibaba, Baidu en Nio verliezen bijna 10%. Het sentiment onder Chinese aandelen is het gehele jaar al slecht, maar vandaag is het helemaal bar en boos. De aanleiding is het bericht dat Didi een delisting heeft aangevraagd van de Amerikaanse beurs. Ze zeggen het er niet bij, maar het is natuurlijk onder druk van de Chinese Communistische Partij.

De beursnotering van deze Chinese taxidienst was de autoriteiten in China immers een doorn in het oog. Beleggers vrezen dat Allibaba, Baidu en Nio wellicht zullen volgen. Een lagere koers is het gevolg, omdat aandelen in China standaard een lagere waardering krijgen dan in de VS. Dit is omdat de Chinese beurs voor veel professionele partijen uninvestable is.

Banencijfer niet de koerstrigger

Dan is er ook nog het maandelijkse Payroll Report over de maand november en deze viel eerlijk gezegd een beetje tegen. Er kwamen weliswaar 210.000 arbeidsplaatsen bij, maar dat is aanmerkelijk minder dan de 573.000 waarop de markt rekende.

Daarentegen ging het werkloosheidspercentage wel fors omlaag. Dit is nu 4,2% en dat was in oktober nog 4,6%. Het is opvallend dat het absolute banencijfer tegenvalt, maar de werkloosheid juist mee. De enige reden die ik hiervoor kan bedenken is dat aanzienlijk minder mensen zich hebben aangemeld als werkzoekend. En ja, dan worden ze ook niet meer meegenomen in de statistieken.

De daling van de koersen wijd ik niet aan het tegenvallende banenrapport, omdat de markten daar in eerste instantie niet fors op bewogen. De dollar daalde weliswaar op het bericht, maar een paar uur later is het beeld volledig gekanteld, en wint de wereldreservemunt juist terrein ten opzichte van de euro.

Kijk ik naar de aandelenmarkt dan zette de daling pas in om 15:30 uur. Het maandelijkse banencijfers werd al een uur eerder gepubliceerd. Kortom, het is vooral misgegaan sinds de opening van Wall Street.

Intertrust

Onze analist Martin Crum heeft zijn blik geworpen op de overnamestrijd die er rondom Intertrust (-1,9%) gaande is. CVC Capital is inmiddels afgehaakt en daarom is hij er niet meer zo zeker van dat deze overname ook plaatsvindt.

Hoewel hij de kans op groen licht groter inschat dan dat het helemaal mis gaat, vind Crum dat beleggers rekening moeten houden met een lagere prijs dan de gewenste €22. Hij denkt eerder aan €20, wat circa 8% boven de slotkoers van vandaag is. Hier staat tegenover dat wanneer de deal afketst, het aandeel zo'n 20% kan zakken.

Wat hem betreft een ongunstige risico/rendementsverhouding en daarom koopt hij niet op deze dip. Wat u wel met de stukken moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Twijfels rond overname Intertrust nemen toe #Intertrust https://t.co/oW1ylGAdaZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 3, 2021

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt een basispuntje tot -0,23%, maar het absolute niveau is nog altijd bijzonder laag.

Nederland: +1 basispunt (-0,23%)

Duitsland: +1 basispunt (-0,36%)

Italië: -0 basispunten (+0,96%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunt (+0,80%)

Verenigde Staten: -1 basispunt (+1,44%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -1,2%

AEX deze maand: -2,6%

AEX dit jaar: +23,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +26,4%

Kleine aandelen hard onderuit

Deze week liggen de AMX (-2,5%) en ASCX (-2,4%) er bijzonder slecht bij en dat geldt eerlijk gezegd voor het gehele jaar. De midcap staat year to date amper 8% in het groen. Het maakt duidelijk dat dit jaar de grote bedrijven, en dan vooral Big Tech, verantwoordelijk zijn voor de grote koersstijging.

AEX

Omdat het onduidelijk is hoeveel claims Philips (-8,0%) mag vrezen vanuit de Verenigde Staten, kunnen analisten hun sommetjes niet meer maken. Met als gevolg dat ze het hazenpad kiezen. Het grootste drama speelt zich af bij Just Eat Takeaway (-14,6%). Sinds de overname van Grubhub is het aandeel gehalveerd. Daarentegen laat Royal Dutch Shell (+5,4%) een mooi herstel zien.

AMX

De Omikronvariant lijkt niet zo erg te zijn als gevreesd en dat betekent goed nieuws voor Basic-Fit (+5,5%). Verder is bijna alles rood. Met name Inpost (-12,6%) maakt het sinds de recente omzetwaarschuwing wel erg bont.

ASCX

Pharming (-7,9%) zit in een afschuwelijke downtrend. Aandeelhouders van de farmaceut kunnen het koersenscherm de komende tijd maar beter uit zetten, want als ik naar de grafiek kijk, komt er aan deze daling voorlopig nog geen einde. Accell (-7,2%) kreeg een koersdoelverlaging van ABN Amro om de oren. Het advies bleef overigens gehandhaafd op Outperform.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan als vanouds de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!