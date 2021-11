Slotcall: Coronagevoelige aandelen in de lift

De AEX (-0,1%) is vandaag niet vooruit te branden, maar toch hebben we een gedenkwaardige beursdag achter de rug. Het grote nieuws is dat Pfizer een coronapil heeft ontwikkeld dat zeer effectief is voor kwetsbare groepen. Het leidt zelfs tot een ziekenhuisafname van 89%.

Als er door paxlovid, zoals deze coronapil heet, minder coronapatiënten in het ziekenhuis belanden, neemt de druk op de zorg af en zijn er minder overheidsmaatregelen nodig. In principe zou de veelbesproken QR-code er dan af kunnen. Dit betekent onder andere goed nieuws voor Unibail Rodamco (+5,1%).

In Frankrijk komen ongevaccineerden grote winkelcentra niet binnen en daar hebben de huurders van het winkelvastgoedfonds last van. Laat Frankrijk nou net een belangrijke markt voor Unibail Rodamco zijn. Ik denk trouwens ook dat Basic-Fit (+3,2%) CEO Rene Moos vandaag een vreugdedansje heeft gedaan.

In diverse tradingupdates heeft hij corona meermaals vergelijken met het griepvirus dus vermoed ik zo dat de beste man niet zit te wachten op QR-codes voor sportscholen. Daar komt bij dat deze overheidsmaatregel ten koste gaat van het aantal leden. Dit geldt met name voor Frankrijk waar de vaccinatiegraad laag is.

+531.000 banen

Vandaag heeft helemaal niemand het over het Amerikaanse banenrapport. Dat terwijl het traditioneel het belangrijkste cijfer van de maand is. In de Verenigde Staten kwamen er in oktober 531.000 arbeidsplaatsen bij en dat is aanmerkelijk beter dan de 450.000 waarop de markt rekende.

Ook het werkloosheidspercentage van 4,6% viel iets gunstiger uit dan verwacht. De loongroei (+0,4% MoM) was echter precies in de prik en dat zorgde er mede voor dat de markt nauwelijks op het rapport reageerde. Sinds centrale banken met dollars strooien heeft het Payroll Report in belang moeten inboeten. Immers, hoe meer banen erbij komen hoe meer centrale bankiers geneigd zijn om hun voeten van het gaspedaal te halen.

Eurocommerical Properties

Ook Eurocommerial Properties (+2,0%) vindt de weg omhoog, maar dat komt uiteraard niet door de derdekwartaalcijfers. Deze vielen een klein beetje tegen, zo daalde het directe resultaat per aandeel in de eerste negen maanden naar €1,57. Positief is wel dat het bedrijf in het derde kwartaal 89% van zijn huren heeft ontvangen. Dat was in de eerste jaarhelft nog 82%.

De huidige koers van ECP noteert bijna 50% onder de netto intrinsieke waarde van €39,20. Daarmee geeft de markt aan dat de waarde van het vastgoed te hoog is getaxeerd. De huidige schuldgraad van 43% lijkt op het eerste oog in orde, maar deze is gebaseerd op de officiële waarde van het vastgoed.

Als de waarde van het vastgoed de komende jaren inderdaad naar beneden wordt bijgesteld, loopt de schuldgraad op. Dit is een van de redenen waarom het aandeel op de beurs zo'n lage waardering kent. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Sif

Sif (-4,4%) heeft sinds de beursgang in 2016 voor zijn aandeelhouders nog geen stuiver aan waarde gecreëerd. De introductiekoers lag zo rond de €14 en daar staat het aandeel nog steeds op. Dat terwijl de beurs in die periode zowat is verdubbeld. Ook de derdekwartaalcijfers waren niet om over naar huis te schrijven.

De zogenaamde contribution (omzet minus projectkosten) kwam uit op €24,8 miljoen en dat betekent slechts een lichte stijging ten opzichte van een jaar geleden. Dat terwijl 2020 bepaald geen goed jaar was voor de fabrikant van monopiles voor windmolens op zee. Ook de ebitda van €7,8 miljoen viel tegen.

Het aandeel noteert momenteel tegen 14 keer de getaxeerde winst over 2022 en kent een dividendrendement van ruim 2%. Of dit voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaar staatspapier maken een duikvlucht. De Nederlandse rente zakt zes basispunten en noteert 0,16% negatief.

Nederland: -6 basispunten (-0,16%)

Duitsland: -7 basispunten (-0,28%)

Italië: -7 basispunten (+0,88%)

Verenigd Koninkrijk: -10 basispunten (+0,84%)

Verenigde Staten: -7 basispunten (+1,45%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,1%

AEX deze maand: +1,1%

AEX dit jaar: +31,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +33,9%

Chippers stuwen AEX

De AEX (+1,1%) blijft duidelijk achter ten opzichte van de overige Europese indices en dat komt vooral door de tegenvallende prestaties van Royal Dutch Shell (-1,1%) en Unilever (-1,6%). Wat met name opvalt, is dat de Chinese beurzen het weer eens laten afweten. De Hang Seng index daalt circa 2%. De Nasdaq100 (+3,6%) is daarentegen on fire.



AEX

ASMI (+7,4%) en ASML (+5,3%) lijken te profiteren van de goede cijfers van Qualcomm. Besi (-1,0%) doet deze week niet mee met het feestje. Wolters Kluwer (+3,8%) stelde deze week wederom zijn outlook naar boven bij en Prosus (-4,3%) heeft last van het slechte sentiment onder Chinese technologie-aandelen.

AMX

Het is mij werkelijk een raadsel waarom Inpost (+19,1%) ineens zo hard omhoog gaat. Basic-Fit (+10,8%) laat er geen gras over groeien en verwacht dat het ledenaantal volgend jaar met ruim 40% oploopt. Ook de ebitdaverwachting van €240 miljoen voor 2022 is ambitieus. PostNL (+5,7%) publiceert maandag zijn derdekwartaalcijfers. Ik ben benieuwd.

ASCX

Heijmans (+21,1%) straalt op prachtige derdekwartaalcijfers daar waar ForFarmers (-6,2%) weer eens een pak rammel krijgt. Het veevoederbedrijf heeft last van de oplopende energieprijzen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan als vanouds de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!