IEX Podcast: Party like it is 1999... eh 2021

Het is een veeg teken dat de belangrijke realist en president van de Duitse Bundes bank zijn biezen pakt. Inmiddels heeft de E.C.B. ongeveer €. 3.200 miljard aan voornamelijk obligaties van veel inferieure debiteuren op de plank liggen. Ondertussen ligt de echte inflatie rond de 4%. De levering krapte bij bedrijven houdt m.i. de huidige hoge inflatie nog in toom. Zodra de inflatie door een (globale) loon-prijs signaal, hardnekkig wordt, zal de nu reeds stijgende kapitaalmarkt rente de waarde van veel E.C.B.zuid E.U.landelijke junk bonds/zombie papier aantasten. Nu vluchten meerdere beleggers al in crypto munten, echter dan gaat het in volle galop, ook met de edelmetalen/strategische grondstoffen. De vraag is hoe de politiek dan de E.C.B. gaat aansturen. Nog meer drukpersen om sociale onrust te voorkomen is geen optie. Schulden titels op de E.C.B. balans, afschrijven evenmin, immers dan valt een stuk €./E.U. vertrouwen weg. De financiering/calculatie van/in de klimaatlasten kan de genadeklap voor de €.opleveren. De veel te hoge import van hordes gelukzoekers in ons dichtst bevolkte land van de E.U. is niet meer vol te houden. Hopelijk gaan de V.S. en China of Iran en Israël geen capriolen uithalen. Want dan zijn de ""aandelenbeurs"" rapen echt gaar!