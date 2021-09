(Eindelijk) actie op de uraniummarkt

Wat n Fantastisch artikel !!!! Ik ben niet gauw enthousiast. Hier wordt de spijker echter volledig op de kop geslagen. Deze markt is fundamenteel KERNgezond en gaat Explosief groeien en dat vele jaren.

Beleggers dienen zich in te stellen op flinke humps en dumps in mijnaandeelkoersen tussentijds. Nooit uit het veld laten slaan. Dips altijd opkopen zolang de prijs van de grondstof uranium hoog blijft en hoger blijft gaan. Dat kan je checken op google; uranium spot price. Nu 40 ca. Vorige bullrun ging de prijs naar 150. Dat zou nu (mede door inflatie) 200 kunnen worden of meer.

Zodra er winsten worden genomen op mijn aandelen terwijl de prijs van uranium omhoog gaat/ gelijk blijft, dan neemt de intrinsieke waarde juist toe van een mijn!. Koersgluurders kijken daar niet naar en geven op zo n moment veel waarde weg met korting. Bij elke, alten we zeggen 100% winst gaan ze bijna automatisch verkopen.. Geeft niet want op die momenten bijkopen geeft je dus veel waarde in je portefeuille.

Ter inspiratie; ik kocht Nexgen op koers 1,8 meer dan 24 maanden geleden. Koers kwam al ruim boven 5 inmiddels met een teruggang van 4,3 naar 3,6 tussentyds. Vasthouden/ bijkopen loont enorm in deze markt. Met dit koersverloop denk je gauw, t zal wel geweest zijn. Maar dat is absoluut niet het geval. Het begint echt net (af te meten aan de prijs van de grondstof die nog kan vervijfvoudigen!). Kijk op internet naar de specialisten Sprott en Uranium insider etc. Dit zijn absoluut geen short term pumpers. Ze steken hun vermogen van vele jaren zwoegen in de grondstoffenmarkten er met plezier in.

Heel veel plezier en succes met deze markt