TA: Pret met de Fed

Het meest waarschijnlijke scenario is, hoewel de interne bewegingen niet helemaal gelijk lopen, nog in tact:Na afgelopen dinsdag hadden we een zwakke beweging omhoog in de uur die nu weer is gecorrigeerd.Het meest waarschijnlijk is dat hier een hogere bodem gevormd wordt en dat er nog weer een sterke (3) of zwakke (C) beweging omhoog volgt:De 3 zal de top bij de blauwe horizontale lijn met gemak uitnemen terwijl een C daaronder blijf of niet veel verder komt. Dit laatste zou dan de inleiding zijn voor een sterke of zwakke beweging omlaag.