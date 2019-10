ASM Pacific Technology voelt zwakke handel

Gepubliceerd op | Views: 332

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Chiptoeleverancier ASM Pacific Technology (ASM PT) heeft in het derde kwartaal fors lagere resultaten in de boeken gezet dan een jaar eerder. Het bedrijf wijt dat aan de onzekerheid in de wereldwijde handel.

De omzet in de afgelopen drie maanden zakte tot 4,2 miljard Hongkong dollar, een daling van ruim 19 procent op jaarbasis. Dat is omgerekend 476 miljoen euro. Onder de streep resteerde 222 miljoen Hongkong dollar, minder dan de helft van wat er een jaar geleden overbleef. Het concern deed met name mindere zaken met een van zijn grotere onderdelen, dat back-end apparatuur verkoopt. Ook het aantal nieuwe orders daalde met afgerond 17 procent op jaarbasis.

Het in Amsterdam genoteerde ASMI heeft een flink belang in ASM PT.