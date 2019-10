Fagron schikt na jaren Amerikaans geschil

Gepubliceerd op | Views: 351

NAZARETH (AFN) - Apothekerstoeleverancier Fagron heeft een geschil met de voormalige eigenaar van AnazaoHealth geschikt. In 2016 stapte die naar de rechter in verband met de overname van de Amerikaanse steriele bereidingsapotheek, met een claim tot maximaal 20 miljoen dollar. Het uiteindelijke schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt, maar is volgens Fagron "niet-materieel".

Fagron kondigde in juni al een principe-schikking aan met het Amerikaanse ministerie van Justitie en in oktober een overeenkomst voor de verkoop van HL Technology. Daarmee zijn voor Fagron alle nog lopende zaken uit het verleden afgewikkeld.

Topman van Fagron Rafael Padilla laat weten verheugd te zijn met de schikking. "Het achter ons kunnen laten van deze zaken reduceert niet alleen de risico’s en onzekerheid, het betekent ook dat we vooruit kunnen en optimaal kunnen profiteren van de aanzienlijke groeimogelijkheden in de markt voor gepersonaliseerde medicatie."