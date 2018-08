Esperite: aanzienlijke vooruitgang met jaarverslag

Esperite wil eerst ca 15 miljoen nieuw geld ophalen omdat ze anders failliet gaan en als het jaarverslag uitkomt kan ESP geen geld meer ophalen.



Ik acht de kans trouwens groot dat ook de nieuwe accountant weer gaat opstappen en/of het jaarverslag niet wil goedkeuren.



Ondertussen hebben de kleine aandeelhouders nog steeds niet door wat er bij Esperite aan de hand is.

Ze denken zelfs dat er sprake is van een 'turnaround', terwijl Amar uitsluitend bezig is om hun geld in het water te gooien.



Dit wordt ongetwijfeld een groot schandaal en een grote deceptie.