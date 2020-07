Coronacrisis raakt Brunel vooral op Duitse en Amerikaanse markt

Gepubliceerd op | Views: 455

AMSTERDAM (AFN) - Detacheerder Brunel heeft in het tweede kwartaal de omzet aanzienlijk zien terugvallen, maar minder dan gevreesd. Vooral in de Duitstalige landen en op de Amerikaanse markt verwacht het bedrijf een aanhoudend zwakke vraag naar zijn detacheringskrachten, dus wordt hier gereorganiseerd.

De omzet daalde in de afgelopen verslagperiode tot 223,4 miljoen euro, wat 13 procent minder is dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in april, toen lockdownmaatregelen tegen het coronavirus hun hoogtepunt hadden bereikt, legden klanten van Brunel veel van hun activiteiten stil. Dat betekende ook een daling van de inkomsten voor de detacheerder. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland daalden de inkomsten in het tweede kwartaal met bijna een kwart.

Brunel maakte in Duitsland vele gebruik van steunmaatregelen als werktijdverkorting. Met het naderende einde van die mogelijkheid, die tot de jaarwisseling geldt, wil de detacheerder hier minder gebruik van maken. Tegelijkertijd wordt het loon voor zo'n 500 werknemers met hulp van de Duitse overheid aangevuld.

De brutowinst bedroeg 41,6 miljoen euro, 12 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst over het eerste halfjaar daalde met 29 procent tot 3,6 miljoen euro. Het totale personeelsbestand kromp ten opzichte van een jaar eerder met 18 procent tot 11.600 personen.