Meer winst voor logistiek vastgoedfonds WDP

WOLVERTEM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP heeft de winst in de eerste helft van het jaar zien stijgen. De bezettingsgraad van het vastgoed bleef vrijwel stabiel, zo viel vrijdag op te maken uit een tussentijds handelsbericht.

WDP zette een winst op basis van boekhoudmethode EPRA in de boeken van 84,3 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 73,2 miljoen euro. De winst per aandeel kwam uit op 0,49 euro, bijna 8 procent meer dan een jaar terug. De bezettingsgraad kwam uit op 98,2 procent, een fractie meer dan eind december 2019.

Het bedrijf bevestigde het voorgenomen brutodividend van 0,80 euro per aandeel voor 2020. Dat is gebaseerd op de eerder aangegeven prognose van de winst per aandeel voor heel het jaar van 0,95 euro tot 1 euro per aandeel. WDP rekent er op dat het resultaat dit jaar uiteindelijk aan de bovenkant van deze bandbreedte zal uitkomen. De vooruitzichten van WDP zijn overigens wel gebaseerd op de "huidige kennis en beoordeling" van de coronacrisis, zo klinkt het.

WDP heeft logistiek vastgoed in de Benelux en in Roemenië.