Unibail positiever over 2019

Gepubliceerd op | Views: 832

PARIJS (AFN) - Unibail-Rodamco-Westfield (URW) is positiever over het restant van 2019. Het in Amsterdam aan de beurs genoteerde vastgoedconcern kijkt ondanks de uitdagende marktomstandigheden voor de detailhandel terug op "solide" resultaten in de eerste helft van het jaar, en heeft daardoor het vertrouwen zijn verwachtingen voor het hele jaar op te krikken.

Het bedrijf rekent nu op een aangepaste terugkerende winst per aandeel (areps) van 12,10 tot 12,30 euro. Dat was eerder nog 11,80 tot 12 euro.

De nettorente-inkomsten in het voorbije halfjaar stegen op jaarbasis met bijna 36 procent tot 1,25 miljard euro. Op vergelijkbare basis was sprake van een stijging met 3,3 procent. De terugkerende nettowinst steeg met ruim 30 procent tot 916 miljoen euro. De areps-winst daalde met 1,9 procent tot 6,45 euro.