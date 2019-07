'Nette winstgevendheid Vopak'

Gepubliceerd op | Views: 50

AMSTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft over het tweede kwartaal zijn winstgevendheid sterker opgevoerd dan kenners hadden verwacht. Daarmee plukt het bedrijf de vruchten van zijn programma voor efficiënter kostenbeheer, schrijven analisten van KBC Securities in een reactie op de cijfers.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg ten opzichte van het eerste kwartaal tot 224 miljoen euro, wat hoger is dan de consensus onder analisten. De omzet daalde in dezelfde periode iets, evenals de bezettingsgraad van de opslagtanks. Dat laatste komt onder andere doordat faciliteiten voor stookolie worden omgevormd, zodat ze in 2020 aan nieuwe richtlijnen voor scheepsbrandstof voldoen. Die werkzaamheden kunnen later dit jaar weer in het voordeel van Vopak werken, verwacht KBC.

Ook over de eerste zes maanden van het jaar presteerde Vopak volgens de marktvorsers "solide". Met name in Azië verbeterde het bedrijfsresultaat sterk, stippen ze aan.

KBC hanteert een accumulate-advies en koersdoel van 47 euro. Het aandeel Vopak stond woensdag omstreeks 09.40 uur 3,8 procent hoger op 44,94 euro.