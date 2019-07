Groei voor Takeaway-doelwit Just Eat

Gepubliceerd op | Views: 499

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse maaltijdbezorger Just Eat heeft in de eerste zes maanden de omzet opgevoerd. Ook het aantal bestellingen en klanten steeg bij het bedrijf dat op het punt staat overgenomen te worden door het Nederlandse Takeaway. Wel daalde het onderliggende bedrijfsresultaat (ebitda) door forse investeringen en enkele overnames.

Just Eat zag de omzet stijgen naar 464,5 miljoen pond, ruim 506 miljoen euro. Dat was een toename van 30 procent. Het aantal bestellingen ging met een vijfde omhoog en er kwamen 2 miljoen nieuwe klanten bij.

De omzetgroei van Just Eat in het Verenigd Koninkrijk en Australië vond de weg omhoog na een moeilijke periode. Het bedrijf gaf in de afgelopen periode veel meer uit aan advertenties, een vijfde meer, om het tij te keren. In Canada is het bedrijf winstgevend.

Just Eat houdt vast aan zijn verwachting voor een omzet van tussen de 1 miljard en 1,1 miljard pond in heel 2019.