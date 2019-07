Fugro blijft ondanks groei in rode cijfers

Nou, dit valt mij heel erg mee. Op zich is dit zo slecht nog niet. Ik zie lichtpuntjes.



Omzet +5,7%. Dat is goed. De verwachting is dat de omzet verder stijgt. Dat is ook goed.

Meer verlies, van 40 miljoen naar 86 miljoen. Dat is slecht.

Ebitda van 47 miljoen naar 83 miljoen. Dat is goed.

Marge verbeterde flink, van 0,1% naar 2,9%. Dat is goed.

Afschrijving Seabed van 61 miljoen is slecht, maar het is minder dan verwacht, dus dat is dan weer goed.



Gezien de gigantische koersdalingen van de afgelopen tijd had ik veel slechter nieuws verwacht. Al met al valt het mij reuze mee.