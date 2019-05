VS zetten Duitsland onder druk over Huawei

Gepubliceerd op | Views: 1.151 | Onderwerpen: Duitsland, Verenigde Staten

BERLIJN (AFN/RTR) - Landen die het Chinese Huawei inhuren voor de aanleg van mobiele netwerken, zoals 5G, zouden hun toegang tot gevoelige Amerikaanse informatie kunnen kwijtraken. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo waarschuwde voor die mogelijke consequentie tijdens een bezoek aan zijn Duitse collega Heiko Maas.

Net als Nederland is Duitsland er nog niet over uit in hoeverre Huawei een rol mag spelen bij de aanleg van een nieuw, snel telecomnetwerk. De VS vertrouwen het bedrijf niet, omdat het zou kunnen dienen als spionagevehikel van de Chinese overheid. Hoewel er volgens China geen reden is tot argwaan, hebben de Amerikanen het bedrijf allerlei beperkingen opgelegd.

Wat Pompeo betreft volgen Europese bondgenoten het Amerikaanse voorbeeld. ''We kunnen niet toestaan dat gegevens over burgers of nationale veiligheidskwesties door netwerken gaan waar wij geen vertrouwen in hebben'', zei hij in Berlijn. Maas verzekerde dat Duitsland strenge veiligheidseisen hanteert rond de aanleg van 5G. Partijen die daar niet aan voldoen, komen niet in aanmerking voor opdrachten.

Rutte

De discussie rond 5G is ook belangrijk voor Nederland. Premier Mark Rutte zei onlangs nog dat Nederland ''niet naïef'' moet omgaan met signalen over spionage, maar hij benadrukte tegelijkertijd het belang van Huawei. ''Het bedrijf zorgt in Nederland voor banen, inkomsten en is een belangrijke partner voor de telecomindustrie.''

Pompeo komt overigens volgende week op bezoek in Den Haag, waar hij de zogeheten Global Entrepreneurship Summit bijwoont. Nederland en de VS zijn samen organisator van de conferentie, waar topmensen uit het bedrijfsleven in gesprek gaan met bestuurders en investeerders. Ook Ivanka Trump, de dochter van de Amerikaanse president, is present.