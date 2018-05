'Belangrijke stap Galapagos en Gilead'

Gepubliceerd op | Views: 1.289 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Galapagos en partner Gilead Sciences hebben een belangrijke stap gezet met positieve testresultaten bij twee studies naar de werking van filgotinib. Dat stelt KBC Securities.

Volgens de bedrijven was bij een fase 2-studie naar de werking van filgotinib bij matige tot ernstige artritis psoriatica was sprake van verbetering wat betreft de tekenen en symptomen van de ontstekingsreuma.

Daarnaast vinden de biotechnologen dat er bij een ander onderzoeksprogramma voldoende voortgang is geboekt om deze verder te laten gaan van een fase 2- naar een fase 3-studie. Dit betreft onderzoek naar de bruikbaarheid van filgotinib bij colitis ulcerosa, een ontstekingsziekte van de dikke darm die met zweervorming gepaard gaat. Galapagos krijgt van Gilead een betaling van 15 miljoen dollar voor deze voortgang.

Eveneens positief

Analisten van Credit Suisse en Jefferies lieten zich eveneens positief uit over de berichten van Galapagos en Gilead.

KBC heeft een buy-advies en een koersdoel van 113 euro per aandeel. Galapagos noteerde donderdag omstreeks 09.15 uur een plus van ruim 3 procent op 88,46 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de AEX.