'Bedrijven moeten dit jaar geen bonussen aan top betalen'

Gepubliceerd op | Views: 386

AMSTERDAM (AFN) - Beleggersvereniging VEB vindt dat Nederlandse beursgenoteerde bedrijven dit jaar vanwege de coronacrisis geen bonussen moeten uitkeren aan hun bestuurders. Dat heeft VEB-directeur Paul Koster gezegd in een interview met het NRC.

"Variabele beloningen zijn in deze coronacrisis niet op hun plek. We doen een oproep aan alle bedrijven om ervan af te zien", zei hij. "Iedereen is onzeker over zijn baan en heeft veel spanning, als bedrijf moet je daarop reageren."

De oproep is in het bijzonder gericht op de raden van commissarissen van de ondernemingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het beloningsbeleid. "Dit moet wat ons betreft voor alle raden van commissarissen een punt op de agenda zijn", aldus Koster.

De VEB wil niet dat alle dividenduitkeringen stoppen, wat de laatste dagen ook veel voorgesteld wordt. "Wij vinden dat alle bedrijven moeten kijken wat de crisis betekent voor hun cashflow. Als er problemen dreigen doen ze er verstandig aan de dividenduitkering voorlopig uit te stellen." Koster onderkende in het NRC dat dit voor sommige VEB-leden "geen prettige boodschap" is, maar dat daarvoor volgens wel begrip moet worden getoond.