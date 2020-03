Heimstaden breidt Nederlandse woningportefeuille uit

Gepubliceerd op | Views: 613

AMSTERDAM (AFN) - De Scandinavische vastgoedbelegger Heimstaden heeft zijn Nederlandse vastgoedportefeuille vergroot. Het bedrijf nam 142 woningen over van DamBorg. Het gaat om 95 woningen in Rotterdam en 47 woningen in Amsterdam. Met de deal, die inmiddels is afgerond, was 44 miljoen euro gemoeid.

Volgens Heimstaden gaat het om huurwoningen in zowel de gereguleerde als de vrije sector. De woningen zijn verdeeld over in totaal 21 complexen in, waarvan vijftien in Rotterdam en zes in Amsterdam.

Heimstaden betrad in 2018 de Nederlandse markt, en vergrootte zijn portefeuille sindsdien naar meer dan 10.000 woningen. De deal met DamBorg is volgens de Scandinaviërs de eerste die door Heimstaden Nederland is gedaan. Met het oog op het uitbreiden van zijn Nederlandse vastgoedportefeuille zette Heimstaden afgelopen jaar een speciale Nederlandse investeringspoot op.