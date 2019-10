Apple zint op goede verkopen feestdagen

Gepubliceerd op | Views: 701

CUPERTINO (AFN/BLOOMBERG) - Apple verwacht veel van de komende feestdagenperiode. De technologiegigant rekent op goede verkopen van iPhones, AirPods en de Apple Watch, maar ook van diensten als Apple TV+. De hoge verwachtingen zijn meer dan waar analisten op rekenden. Het aandeel ging in de handel nabeurs omhoog.

De verwachtingen van investeerders waren overigens al niet laag vanwege de vorige maand onthulde, goed ontvangen nieuwe iPhones. Ondanks de tragere iPhone-verkopen én de gemiddeld minder hoge prijzen voor de paradepaardjes van het bedrijf is de beurswaarde met 12 procent gestegen sinds de presentatie op 10 september. Mede daardoor herpakte Apple de 'titel' van meest waardevolle beursbedrijf ter wereld.

De omzet in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 2 procent tot 64 miljard dollar. Van de opbrengsten kwam 60 procent uit het buitenland. Dat kwam onder meer doordat de afzwakking van de verkopen in China beperkt werd gehouden. De nettowinst zakte van 14,1 miljard tot 13,7 miljard dollar, maar de resultaten waren toch beter dan verwacht.

De trend van dalende iPhone-verkopen werd niet doorbroken. Ondanks een daling van de opbrengsten met 9 procent zijn de smartphones nog een zeer belangrijke inkomstenbron voor Apple. De groei komt nu van de categorie zogeheten wearables, zoals slimme horloges en (draadloze) oordoppen.

In een toelichting op de cijfers stipte topman Tim Cook onder meer de prestaties van Apple Pay aan. Volgens hem verwerkt de betaaldienst, die sinds kort ook in Nederland door banken omarmd is, inmiddels meer transacties dan betalingsdienstverlener PayPal. Bovendien groeit Apple Pay vier keer zo snel. Apple lanceerde onlangs ook een eigen creditcard. Die kan voortaan ook worden gebruikt om renteloos een nieuwe iPhone te kopen.