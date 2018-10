'Hoger resultaat voor ArcelorMittal'

Gepubliceerd op | Views: 1.824 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal naar verwachting een hogere operationele winst behaald dan een jaar eerder. Dat komt naar voren uit een consensus die het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf zelf heeft gepubliceerd.

De twintig gepeilde analisten rekenen in doorsnee op een een operationele winst (ebitda) van 2,75 miljard dollar. In het derde kwartaal een jaar geleden presenteerde ArcelorMittal nog een operationele winst van 1,9 miljard dollar. Over het voorgaande kwartaal bedroeg het resultaat nog 3,1 miljard dollar.

ArcelorMittal is de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws geweest wegens zijn overnamebeleid. De staalgigant lijfde de Italiaanse staalfabriek Ilva definitief in en won onlangs de strijd om het Indiase Essar Steel. Bij sommige beleggers leverde dat zorgen op over de cashdiscipline van het staalbedrijf.

Analistenrapport

In een recent analistenrapport noemt ING die bezorgdheid misplaatst. Zo draagt Ilva volgens de bank al in het eerste jaar na de overname bij aan de operationele winst van ArcelorMittal en op de langere termijn ook aan de vrije kasstroom. De overname van Essar Steel is volgens het analistenrapport weliswaar duur op de korte termijn, maar heeft veel potentie in de snelgroeiende Indiase staalmarkt.

De financiële markten zullen verder gespitst zijn op geluiden van ArcelorMittal over de internationale handelsoorlog en de importtarieven die de Verenigde Staten en China elkaar oplegden. ArcelorMittal opent de boeken donderdag voor de openingsbel van de beurs.