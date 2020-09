Brussel onder voorwaarden akkoord met megadeal betaalbedrijven

Gepubliceerd op | Views: 399

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Betalingsdienstverlener Worldline mag zijn eveneens uit Frankrijk afkomstige branchegenoot Ingenico overnemen. De Europese Commissie ging onder voorwaarden akkoord. Met de in februari aangekondigde deal, die deels in aandelen wordt afgehandeld, is 7,8 miljard euro gemoeid.

Volgens Brussel was er bij bepaalde onderdelen van de twee bedrijven sprake van teveel overlap. Het gaat dan onder meer om de dienst die gaat over het accepteren van betaalkaarten op betaalautomaten. Ook met het beheer van betaalautomaten zou het fusiebedrijf te groot worden.

Op het gebied van betaaldienstverlening werd de combinatie in België, Luxemburg en Oostenrijk te machtig. Bij het beheer zorgt de overlap in Oostenrijk en België voor mededingsbezwaren.

Concurrent voor Adyen

Nu is besloten dat Ingenico's in Oostenrijk en België bepaalde onderdelen afstoot. Worldline slankt op zijn beurt af in Luxemburg. De bedrijven hebben dit al toegezegd.

Met de fusie krijgt het Nederlandse Adyen te maken met een grote concurrent. Samen worden Worldline en Ingenico naar eigen zeggen de op drie na grootste speler ter wereld op het vlak van betaaldiensten, met circa 20.000 werknemers die actief zijn in vijftig verschillende landen.