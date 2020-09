Flinke verlaging koersdoel Galapagos door Bernstein

Gepubliceerd op | Views: 2.899 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bernstein verlaagt zijn koersdoel voor biotechnoloog Galapagos van 170 euro naar 115 euro. De beleggingsadviseur wijst daarbij op onzekerheden rond het middel filgotinib in de Verenigde Staten.

In augustus meldde toezichthouder FDA aan Galapagos-partner Gilead dat filgotinib nog niet klaar is voor goedkeuring in de huidige vorm in de VS. Bij goedkeuring van het medicijn zou Galapagos een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

Bernstein zegt nu dat de outlook voor filgotinib niet erg goed is, met een "sombere commerciële realiteit" rond het middel. Het advies voor Galapagos staat op market perform.

Overigens werd onlangs nog bekend dat de Europese Commissie filgotinib heeft goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis. Het groene licht volgde kort op de toestemming die Japan gaf voor het op de markt brengen van filgotinib.

Het aandeel Galapagos noteerde woensdag omstreeks 11.45 uur een min van 1,6 procent op 120,05 euro.